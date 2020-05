Bruselas defiende que en el Fondo de Reconstrucción primen las subvenciones

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 27 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó este miércoles que desembolsar fondos europeos en forma de subvenciones, el formato que adoptará buena parte del Fondo de Recuperación y que apoya España, "siempre ha funcionado" en el presupuesto comunitario y "no es nada nuevo".

Von der Leyen presentó ante el Parlamento Europeo los detalles de una propuesta de Fondo de Recuperación que Bruselas quiere dotar con 750.000 millones de euros, de los cuales dos terceras partes, medio billón de euros, se desembolsarían en forma de transferencias a fondo perdido, una idea a la que se oponen los países más austeros.

"El presupuesto europeo siempre ha estado compuesto por transferencias, esto no es nada nuevo. Subvenciones para inversiones específicas, para aumentar la cohesión (...) El hecho de que siempre haya funcionado demuestra que puede volver a funcionar", señaló la presidenta del Ejecutivo comunitario.