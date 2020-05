Bartra considera el Sevilla-Betis "una portada de vuelta espectacular"

Los jugadores del Real Betis Marc Bartra (d), y Joaquín durante un entrenamiento efectuado en la Ciudad Deportiva. EFE/Julio Muñoz/Achivo

Sevilla, 27 may (EFE).- El central del Betis Marc Bartra consideró este miércoles que la posibilidad de que el derbi ante el Sevilla, fijado en el Ramón Sánchez Pizjuán, sea el primer partido tras el parón sufrido en la competición por la crisis sanitaria podría ser "una portada de vuelta espectacular para LaLiga".

El jugador catalán, en declaraciones que facilita LaLiga tras el entrenamiento bético en la ciudad deportiva, apuntó que "hay mucho nivel en ambos equipos y mucha calidad en los jugadores".

"Es de los partidos más atractivos, históricos y con más rivalidad que hay. No sólo en España, sino en Europa", destacó el defensa.

Bartra insistió en que el torneo español "es la mejor liga del mundo y volver con un derbi sevillano va a tener mucha repercusión", y recordó que algo parecido se vivió en Alemania con el Borussia Dortmund-Schalke 04 y que "este Sevilla-Betis no se va a quedar corto. Va a tener muchísima repercusión".

El futbolista reconoció que "se va a ver una nueva liga, con partidos sin público, y va a ser interesante", por lo que en el Betis deben estar "preparados para todo lo que viene" y "hacer disfrutar a la gente aunque no esté en los estadios".

"Al menos intentaremos que pasen un buen momento en casa, haciéndoles olvidar un poco el mal momento que hemos pasado todos", subrayó el central, quien consideró también que su equipo tiene ganas en estas once jornadas de restan del torneo de pelear por subir posiciones en la tabla y meterse en la lucha por los lugares que dan derecho a disputar una competición europea la próxima temporada.

"Después del último partido que jugamos contra el Real Madrid -En el Villamarín (2-1) antes del parón- sabíamos que el Betis no había dicho la última palabra en esta liga", afirmó.

Bartra explicó que en estos últimos días de entrenamientos en grupos se encuentran "en una situación más real de fútbol", y que la plantilla ha llegado "a un gran nivel físico" tras los casi dos meses de confinamiento.

"En lo personal estoy contento y entrenando muy bien", comentó el central, quien recordó unas palabras de su entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', sobre que todo lo sucedido "sirve para estar más fuertes mentalmente".

Bartra detalló que están "con muchísimas ganas" de volver a jugar y continuar con la "dinámica ascendente" con la que se interrumpió el torneo, aunque precisó que "hay que mirar al partido siguiente" sin plantearse "objetivos a largo plazo".