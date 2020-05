AT&T lanza HBO Max y rivaliza con Netflix por la audiencia en cuarentena

Por Helen Coster

27 mayo (Reuters) - La división WarnerMedia de AT&T lanzó el miércoles su servicio de transmisión HBO Max, compitiendo contra Netflix, Disney y Amazon en momentos de mayor demanda por contenido de video, a pesar de que la creciente tasa de desempleo en Estados Unidos ha reducido los ingresos de los usuarios.

HBO Max tiene como objetivo una audiencia cautiva retenida en su casa por causa del COVID-19: sin acceso al teatro, música en vivo, salidas de compras ni eventos deportivos en vivo o televisados.

Esa situación ayudó a Netflix Inc a registrar en los primeros tres meses de este año 15,8 millones de nuevos clientes, más del doble de lo que esperaba captar en suscripciones pagadas. Pero con las producciones de cine y televisión detenidas en todo el mundo, HBO ha pospuesto docenas de lanzamientos, especialmente un especial de "Friends" con una reunión del elenco.

Si HBO Max no reanuda la producción para este otoño boreal, el servicio podría comenzar a ver una escasez de contenido original en enero, según una fuente familiarizada con la compañía.

A 15 dólares al mes, el servicio es más caro que el servicio de transmisión de Disney+ de 7 dólares mensuales y que el plan estándar de Netflix de 13 dólares al mes. Aun así, WarnerMedia espera llegar a 80 millones de suscriptores globales de HBO Max para 2025.

Muchos suscriptores de HBO actuales en Estados Unidos no tendrán que hacer nada para tener el nuevo servicio, ya que WarnerMedia revisó acuerdos con distribuidores como Apple , Charter, Hulu, y Google y YouTube TV de Alphabet.

Pero los suscriptores de HBO a través de Comcast, Amazon y Roku Inc no tienen esa suerte ya que WarnerMedia aún no ha llegado a nuevos acuerdos.

Para esos y nuevos clientes, WarnerMedia ofrece una promoción por contratar directamente con la compañía: 3 dólares de descuento sobre el precio normal de 15 dólares. Algunos clientes de AT&T también lo recibirán sin costo adicional.

HBO Max presentará 10.000 horas de contenido de las marcas y contenidos de WarnerMedia como Warner Bros, New Line Cinema y Cartoon Network. En el lanzamiento incluirá seis títulos originales, incluyendo "Love Life", una serie de antología de comedia romántica con Anna Kendrick y un espectáculo infantil de Sesame Workshop "The Not Too Late Show with Elmo".

