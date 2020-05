"Aromas de normalidad" en confinamiento

SHOTLIST LONDRES, REINO UNIDO27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio algunas de las velas de la gama "Aromas de normalidad" detrás de Paul2. Plano medio Paul vertiendo la mezcla de cera y aceites esenciales dentro de tarros de velas3. Primer plano Paul vertiendo la mezcla de cera y aceites esenciales dentro de tarros de velas 4. SOUNDBITE 1 - Niko Dafkos, hace velas y es cofundador de Earl of East (hombre, inglés, 5 seg.): "Por la pandemia, cosas como festivales, cafeterías, restaurantes, pubs, gimnasios, todo está básicamente cerrado. Entonces la agencia creativa Uncomon London se puso en contacto con nosotros, tratando de usar el olfato en ese sentido para llevar a las personas a recordar sus lugares favoritos" "Because of the pandemic, things like festivals, coffee shops, restaurants, pubs, gyms, everything is basically shut. So the creative agency Uncommon London got in touch with us, trying to use scent as that evocative sense that it is to remind people of all of their favourite places." LONDRES, REINO UNIDO27 DE MAYO DE 2020FUENTE: EARL OF EASTRESTRICCIONES: NO RESALE 5. SOUNDBITE 2 - Niko Dafkos, hace velas y es cofundador de Earl of East (hombre, inglés, 5 seg.): "Por la pandemia, cosas como festivales, cafeterías, restaurantes, pubs, gimnasios, todo está básicamente cerrado. Entonces la agencia creativa Uncomon London se puso en contacto con nosotros, tratando de usar el olfato en ese sentido para llevar a las personas a recordar sus lugares favoritos" "Because of the pandemic, things like festivals, coffee shops, restaurants, pubs, gyms, everything is basically shut. So the creative agency Uncommon London got in touch with us, trying to use scent as that evocative sense that it is to remind people of all of their favourite places." 6. SOUNDBITE 3 - Niko Dafkos, hace velas y es cofundador de Earl of East (hombre, inglés, 5 seg.): "Por la pandemia, cosas como festivales, cafeterías, restaurantes, pubs, gimnasios, todo está básicamente cerrado. Entonces la agencia creativa Uncomon London se puso en contacto con nosotros, tratando de usar el olfato en ese sentido para llevar a las personas a recordar sus lugares favoritos" "Because of the pandemic, things like festivals, coffee shops, restaurants, pubs, gyms, everything is basically shut. So the creative agency Uncommon London got in touch with us, trying to use scent as that evocative sense that it is to remind people of all of their favourite places." 7. SOUNDBITE 4 - Niko Dafkos, hace velas y es cofundador de Earl of East (hombre, inglés, 5 seg.): "Por la pandemia, cosas como festivales, cafeterías, restaurantes, pubs, gimnasios, todo está básicamente cerrado. Entonces la agencia creativa Uncomon London se puso en contacto con nosotros, tratando de usar el olfato en ese sentido para llevar a las personas a recordar sus lugares favoritos" "Because of the pandemic, things like festivals, coffee shops, restaurants, pubs, gyms, everything is basically shut. So the creative agency Uncommon London got in touch with us, trying to use scent as that evocative sense that it is to remind people of all of their favourite places." LONDRES, REINO UNIDO27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. SOUNDBITE 5 - Niko Dafkos, hace velas y es cofundador de Earl of East (hombre, inglés, 5 seg.): "Por la pandemia, cosas como festivales, cafeterías, restaurantes, pubs, gimnasios, todo está básicamente cerrado. Entonces la agencia creativa Uncomon London se puso en contacto con nosotros, tratando de usar el olfato en ese sentido para llevar a las personas a recordar sus lugares favoritos" "Because of the pandemic, things like festivals, coffee shops, restaurants, pubs, gyms, everything is basically shut. So the creative agency Uncommon London got in touch with us, trying to use scent as that evocative sense that it is to remind people of all of their favourite places." 9. Primer plano Velas "The Festival" 10. Zoom in una vela "The Cinema" y una "The Local"11. Plano general Paul secando la cera12. Primer plano Paul secando la cera13. Plano medio Paul poniendo una vela dentro de su embalaje14. Primer plano Paul poniendo la vela en una mesa15. Zoom in una vela "The Festival"16. Cambio de foco botellas de aceites esenciales en un estante LONDRES, REINO UNIDO27 DE MAYO DE 2020FUENTE: EARL OF EASTRESTRICCIONES: NO RESALE 17. Zoom in la gama de velas