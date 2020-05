Apple compra startup de aprendizaje automático para mejorar Siri

(Bloomberg) -- Apple Inc. compró la startup de aprendizaje automático Inductiv Inc., que se suma a más de una docena de adquisiciones relacionadas con inteligencia artificial por parte del gigante tecnológico en los últimos años.

El equipo de ingeniería de Inductiv, con sede en Waterloo, Ontario, se unió a Apple en las últimas semanas para enfocarse en Siri, aprendizaje automático y ciencia de datos. Apple confirmó la negociación, diciendo que “compra compañías tecnológicas más pequeñas de vez en cuando y generalmente no discutimos nuestro propósito o planes”.

Inductiv desarrolló tecnología que utiliza inteligencia artificial para automatizar la tarea de identificación y corrección de errores en los datos. Tener datos limpios es importante para el aprendizaje automático, un tipo popular y poderoso de inteligencia artificial que ayuda a que el software mejore con menos invención humana.

El trabajo queda clasificado dentro de la categoría de ciencia de datos, un elemento clave de la estrategia general de aprendizaje automático de Apple. En 2018, la compañía contrató a varios ingenieros de Silicon Valley Data Science, una firma de consultoría que se enfoca en este campo.

John Giannandrea, el ejecutivo de Apple a cargo de Siri y el aprendizaje automático, ha estado actualizando la tecnología subyacente que se incluye en el asistente digital Siri y otros productos con tecnología de inteligencia artificial de la compañía.

Inductiv fue cofundado por profesores de aprendizaje automático de Stanford University, University of Waterloo y University of Wisconsin, Madison.

El profesor de Stanford, Christopher Ré, cofundó previamente otra compañía de inteligencia artificial, Lattice Data, que Apple compró en 2017. No está claro si Ré, o los otros cofundadores de Inductiv, Theodoros Rekatsinas e Ihab Ilyas, se han unido a Apple.

Apple ha comprado varias otras compañías de inteligencia artificial y datos en los últimos años, incluyendo a Xnor.ai, Tuplejump, Laserlike, Turi y Perceptio.

Este año, la compañía compró Voysis para impulsar el reconocimiento de voz en Siri, la startup de realidad virtual NextVR y la popular aplicación meteorológica para iPhone Dark Sky.

Nota Original:Apple Buys Machine-Learning Startup to Improve Data Used in Siri

