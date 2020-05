Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Propagación del nuevo coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

América;

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado por teléfono y correo electrónico (hasta el 14 de agosto) (FOTOS VIDEO)

COLOMBIA - Cuarentena en Colombia para combatir el coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

BRASILIA (Brasil) - Conferencia de prensa del ministro brasileño de Salud sobre la epidemia de coronavirus (hasta el 31 de mayo) (VIDEO LIVE VIDEO)

LIMA (Perú) - Peruanos retiran hasta USD 3.700 de fondos de pensiones por coronavirus (hasta el 18 de julio) (VIDEO)

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Cifras del desempleo en Brasil (periodo febrero-abril) 12H00

(+) NUEVA YORK (Estados Unidos) - Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York encabeza mesa redonda sobre el impacto de la pandemia 15H00

Europa;

ESPAÑA - España en estado de alerta para frenar la propagación del coronavirus (hasta el 6 de junio) (LIVE VIDEO)

COPENHAGUE (Dinamarca) - Conferencia de prensa de de la división europea de la OMS sobre la covid-19 09H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Tate Modern de Londres cierra por pandemia de coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

REINO UNIDO - Confinamiento contra la propagación del coronavirus (hasta el 1 de junio) (FOTOS VIDEO)

ESPAÑA - 10 días de duelo nacional por las víctimas de la epidemia de covid-19 (hasta el 5 de junio) (VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - Levantan restricciones a misas y casamientos

IRLANDA - Dos semanas de cuarentena para los viajeros que llegan del exterior

EDIMBURGO (Reino Unido) - Escocia levanta las medidas de confinamiento

REINO UNIDO - Aplauso semanal en homenaje a los trabajadores de la salud 19H00 (VIDEO FOTOS LIVE VIDEO)

(+) PARÍS (Francia) - Cifras del desempleo en el mes de abril 10H00

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

GÉNOVA (Italia) - Reabre el acuario de Génova, el más importante de Europa

LONDRES (Reino Unido) - Subasta de un coñac de 1762 en Sotheby's

WIESBADEN (Alemania) - Cifras de la inflación 12H00

Oriente Medio y África del Norte;

SIRIA - Enfrentamientos en el noroeste de Siria (hasta el 17 de junio 2020) (INFOGRAFÍA VIDEO FOTOS)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

PEKÍN (China) - La Asamblea Nacional Popular china se pronuncia sobre el proyecto de ley de seguridad para Hong Kong 07H00 (FOTOS)

INDIA - Medida de confinamiento por coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

SINGAPUR - Medidas para luchar contra el coronavirus (hasta el 31 de mayo) (VIDEO FOTOS)

PEKÍN (China) - Sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (LIVE VIDEO FOTOS VIDEO)

África;

SUDÁFRICA - Medidas de confinamiento en Sudáfrica durante 21 días para luchar contra el coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO LIVE VIDEO)

TOGO - Estado de emergencia y toque de queda en Togo por el coronavirus (hasta el 2 de julio)

MALAUI - Campaña electoral en Malaui (hasta el 2 de julio) (VIDEO)

(+) PRETORIA (Sudáfrica) - Rueda de prensa sobre las medidas de desconfinamiento 12H00

Deportes;

SÍDNEY (Australia) - La liga australiana de rugby reanuda sus torneos 09H50

COPENHAGUE (Dinamarca) - Campeonato de fútbol danés reanuda sus partidos tras epidemia

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Festival global de cine online We Are One (hasta el 7 de junio)

América;

(+) RÍO DE JANEIRO (Brasil) - PIB del primer trimestre 12H00

Europa;

(+) FRÁNCFORT (Alemania) - Empleados alemanes regresan a China en un vuelo charter, por primera vez tras evacuaciones por la pandemia

VIENA (Austria) - Reapertura de hoteles y de eventos culturales de hasta 100 personas (FOTOS VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 14H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de cancilleres de la UE (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros europeos a cargo de temas aeroespaciales

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de los ministros europeos de Investigación 08H00

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de cancilleres europeos sobre China 13H00

Oriente Medio y África del Norte;

TÚNEZ - Expira el Estado de emergencia vigente desde 2015 en Túnez

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Deportes;

ALEMANIA - Reanudan partidos de la liga femenina de fútbol

SÁBADO 30 DE MAYO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Europa;

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotifiana sobre la lucha contra la epidemia de coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) KIEV (Ucrania) - Reapertura parcial de hoteles y centros comerciales (VIDEO)

(+) CIUDAD DEL VATICANO (Santa Sede) - Mensaje del papa Francisco desde los jardines del Vaticano en ocasión de Pentecostés 15H30

Oriente Medio y África del Norte;

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Deportes;

BERLÍN (Alemania) - El campeonato de fútbol de tercera división reanuda sus partidos

DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Día Mundial contra el tabaquismo

América;

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Clint Eastwood cumple 90 años (FOTOS VIDEO)

LIMA (Perú) - 50 aniversario de un terremoto que ha causado cerca de 70.000 muertes

TEGUCIGALPA (Honduras) - Hondureños incumplen confinamiento del COVID-19 por hambre (FOTOS)

Europa;

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) CIUDAD DEL VATICANO (Santa Sede) - El papa Francisco celebra la misa de Pentecostés en la basílica de San Pedro, sin fieles por la epidemia 08H00

Oriente Medio y África del Norte;

(+) ARABIA SAUDITA - Reapertura de las mezquitas

(+) JERUSALÉN - Reabre la mezquita de Al-Aqsa 03H00

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

HONG KONG (China) - El aeropuerto reabre sus vuelos al tránsito de pasajeros 23H00

LUNES 1 DE JUNIO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Día Internacional del Niño

América;

ATLANTA (Estados Unidos) - 40° aniversario de la CNN

MÉXICO (México) - Reapertura de los parques al tercio de sus capacidades para permitir actividades al aire libre (VIDEO LIVE VIDEO)

VALPARAÍSO (Chile) - El presidente Sebastián Piñera entrega cuenta pública, la primera tras el estallido social y en medio del peak de la pandemia 15H00 (VIDEO)

CANCÚN (México) - Reapertura de Cancún al turismo tras epidemia de coronavirus 17H00 (VIDEO)

(+) BRASILIA (Brasil) - Balanza comercial de Brasil en mayo 17H30

Europa;

(+) COLOGNY (Suiza) - Conferencia virtual sobre los océanos organizada por el Foro Económico Mundial (hasta el 5)

(*) MOSCÚ (Rusia) - Último día de confinamiento en Moscú

(+) ROMA (Italia) - Reapertura del Coliseo romano a los visitantes (VIDEO LIVE VIDEO)

REINO UNIDO - Probable levantamiento de medidas de confinamiento por el coronavirus (VIDEO FOTOS)

BRUSELAS (Bélgica) - Cuarta ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre las relaciones post-Brexit 16H00 (hasta el 5) (FOTOS VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Reapertura parcial de las escuelas inglesas (VIDEO FOTOS)

NORUEGA - Reapertura de los bares

ESTAMBUL (Turquía) - Reapertura del Gran Bazar de Estambul (VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

ALBANIA - Reapertura de hoteles y fronteras

(+) PORTUGAL - Reapertura de teatros y cines

HELSINKI (Finlandia) - Reapertura de respaurantes, bibliotecas y otras instituciones públicas 07H00 (LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

RIAD (Arabia Saudita) - Nuevo recorte de un millón de barriles por día de la producción petrolera de Arabia Saudita

BAGDAD (Irak) - Diálogo entre EEUU e Irak sobre el futuro de la presencia militar norteamericana (hasta el 30)

DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos) - Tim Clark renuncia a la presidencia de los Emiratos

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Deportes;

NEWCASTLE (Reino Unido) - Inglaterra reanuda las carreras de caballo

Varios;

(+) ANDORRA LA VIEJA (Andorra) - Reapertura de fronteras con Francia y España (VIDEO)

MARTES 2 DE JUNIO DE 2020

América;

ARGENTINA - Argentina extiende a 22 de mayo plazo para canje de deuda (VIDEO INFOGRAFÍA)

Europa;

(*) FRANCIA - Segunda etapa de las medidas de desconfinamiento

(*) PARÍS (Francia) - Juicio por el escándalo del medicamento para la diabetes y adelgazante Mediator 08H00 (hasta el 6 de julio) (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

(+) RIAD (Arabia Saudita) - Conferencia de donantes para Yemen organizada por Arabia Saudita

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020

Europa;

(+) ITALIA - Reabren aeropuertos y fronteras para turistas, residentes libres de viajar por todo el país (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

