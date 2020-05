Todo listo para la misión espacial Demo-2 pese a las inclemencias del clima

A handout photo made available by NASA shows a SpaceX Falcon 9 rocket with the company's Crew Dragon spacecraft onboard sitting on the launch pad at Launch Complex 39A as preparations continue for the Demo-2 mission, at NASA's Kennedy Space Center in Florida, USA, 25 May 2020. EFE/EPA/NASA/Bill Ingalls

Miami, 25 may (EFE).- La NASA y la empresa SpaceX dijeron este lunes que "todo está listo" para el inicio este miércoles de la misión Demo-2, con la que EE.UU. volverá a enviar a astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense después de 9 años, aunque las inclemencias del clima pueden retrasar el despegue.

"Estamos muy contentos de que el despegue no se haya producido hoy. Hemos tenido hasta cinco centímetros de lluvia y no hemos terminado aun. Será muy difícil tener un clima tan malo el miércoles", dijo el oficial del Escuadrón Meteorológico 45, Mike McAleenan, en una teleconferencia de prensa.

Si las condiciones meteorológicas son propicias y las máquinas no fallan, un cohete Falcon 9 de SpaceX que lleva acoplada la cápsula Dragon Crew con dos astronautas de la NASA a bordo despegará a las 16:33 (20.33 GMT) del miércoles 27 de mayo de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida).

Las intensas lluvias registradas en Florida durante este lunes en que se conmemora en EE.UU. el Día de los Caídos han producido "una situación muy dinámica" que ha cambiado continuamente los modelos atmosféricos y ha complicado la tarea de predecir con exactitud el clima del día del lanzamiento.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., hay un 20 % de probabilidad de que esta ola de lluvia que está afectando al conjunto del estado se convierta en una tormenta tropical a medida que se desplaza desde la costa este de Florida hacia Georgia y Carolina del Sur.

Sin embargo, McAleenan es positivo y calcula que para la tarde del martes la nubosidad se habrá reducido lo suficiente, lo que daría luz verde el despegue del Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon.

Si la situación no mejorase, el despegue se retrasaría hasta el fin de semana cuando los pronósticos indican que habrá un clima más favorable.

En la teleconferencia también participaron, por parte de la NASA, la gerente del programa espacial de vuelos comerciales, Kathryn Lueders, el gerente del programa espacial internacional, Kirk Shireman, y el director adjunto de operaciones de vuelo de la NASA, Norman Knight.

Junto el vicepresidente de garantías de misiones de SpaceX, Hans Koenigsmann, aseguraron que "todo está listo" a falta de poco más de un día del despegue.

"La única cosa que nos queda por hacer es saber cómo controlar el clima pero estoy orgullosa del equipo y continuamos vigilantes y culminando todas las preparaciones previas para el lanzamiento", señaló Lueders.

Los expertos repasaron algunos de los preparativos finales antes de que los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken se suban a la nave Crew Dragon que despegará acoplada al cohete Falcon 9 este miércoles a las 16:33 hora local (20:33 GTM).

Shireman reseñó que la tripulación de la EEI "está lista para acoger a sus nuevos visitantes".

La cápsula de SpaceX quedará atracada en la EEI durante un tiempo aun no determinado, pero calculado entre seis y dieciséis semanas durante las cuales Hurley Behnken participarán en trabajos científicos y técnicos junto a otros astronautas.

La misión Demo-2 marca un hito en la exploración espacial y es el último paso del programa de vuelos espaciales comerciales antes de comenzar a realizar misiones operacionales de larga duración.

El objetivo de la NASA es que con su alianza con empresas como SpaceX el ser humano vuelva a pisar la Luna para 2024 y llegar a Marta para 2030.