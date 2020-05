Rusia registra casi 9.000 nuevos casos y récord de fallecidos, 174, en un día

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 21 may (EFE).- Rusia, el tercer país en el mundo con más contagios de COVID-19, registró durante la última jornada 8.915 nuevos casos y una cifra récord de 174 fallecidos en un día, informaron este martes fuentes oficiales.

"Durante la última jornada en Rusia fueron registrados 8.915 nuevos casos de COVID-19, que se detectaron en 83 (de las 85) regiones del país", dice el informe diario del gabinete de gestión de la crisis sanitaria.

Según este balance, el 41,1% de los nuevos enfermos no presentan síntomas de la enfermedad.

Al mismo tiempo, pese a la leve disminución de los nuevos contagios, que ha permitido hablar de una estabilización de la situación en el país, en las últimas 24 horas fueron registrados 174 muertes por el coronavirus, frente a las 92 defunciones el día anterior.

Con los nuevos datos, Rusia suma ahora 362.342 casos de COVID-19, superada solo por Brasil y EEUU, y 3.807 defunciones por la enfermedad.

Moscú continúa siendo el principal foco de la infección en el país con 169.303 casos confirmados, 2.830 más que el lunes.

El alcalde la capital Serguéi Sobianin, explicó previamente el alto porcentaje de los enfermos en Moscú por el número de las pruebas realizadas, pero reconoció que incluso estas no son capaces de reflejar el número real de los enfermos en la megalópolis, muchos de los cuales son asintomáticos y no acuden a los médicos.

Para frenar los contagios, desde el 12 de mayo en Moscú es obligatorio el uso de mascarillas y guantes en espacios públicos e instalaciones cerradas.

La capital tampoco quiso relajar el confinamiento de sus habitantes, que dura ya más de dos meses y se prolongará hasta al menos el 1 de junio.

No obstante, para comenzar a reactivar la economía de la mayor ciudad de Europa, Sobianin permitió la vuelta al trabajo de medio millón de personas vinculadas con los sectores de la construcción y la industria.

El futuro de la tímida desescalada en Moscú se decidirá a finales de esta semana, según las autoridades.

El regidor de la capital advirtió en repetidas ocasiones de que pese a una significativa mejora en la ciudad, donde el número de los recuperados desde hace días supera al de los nuevos positivos, es prematuro aún para cantar victoria.

Sobianin afirmó que en los hospitales se encuentran aún muchos enfermos en estado grave y que la cifra de la mortalidad en mayo podría superar a la de abril.

Con todo, si el número de los contagios sigue descendiendo esta semana, las autoridades prometieron flexibilizar las restricciones en junio, siempre y cuando la situación epidémica lo permita.

Mientras, la jefa sanitaria rusa, Anna Popova, ya adelantó que los rusos tendrán que acostumbrarse a llevar la mascarilla durante al menos uno o dos meses más como medida de precaución ante nuevos brotes del coronavirus. EFE

