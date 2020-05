Rechazan despenalizar el aborto en el estado mexicano de Guanajuato

Cientos de mujeres en su mayoría portando pañuelos verdes se manifestaron el viernes 28 de septiembre de 2018, en la principales avenidas en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Guanajuato (México), 26 may (EFE).- Diputados del estado de Guanajuato rechazaron este martes dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en esta región de México, una de las más conservadoras del país.

Las comisiones de Justicia y de Salud Pública del Congreso local desecharon dos iniciativas por mayoría de votos de diputados del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

La primera iniciativa que no prosperó fue presentada desde octubre del 2018 por el diputado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Isidoro Bazaldúa.

Y la segunda fue promovida apenas en marzo de este año por los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Magdalena Rosales y Ernesto Prieto.

"Las posiciones estaban definidas y establecidas de antemano, y realmente todo este trabajo resultó ser una dramatización de un guión escrito y definido desde mucho tiempo antes", recriminó el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, en la sesión virtual de las comisiones.

En Guanajuato, donde según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 94 % de la población dijo profesar la fe católica, sólo es permitido el aborto en casos de violación o cuando este no sea provocado.

Caso contrario, el Código Penal local lo cataloga como delito grave y contempla una pena de 6 meses a 3 años de cárcel.

Ambas iniciativas planteaban, entre otras cosas, permitir interrumpir el embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación.

Horas antes de que sesionaran los diputados, aparecieron pintas con mensajes a favor de la despenalización del aborto en la Catedral Basílica de León y en las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN ubicadas en la misma ciudad, mientras que en la capital del estado algunos monumentos lucieron pañoletas verdes, símbolo de la lucha feminista.

También redes sociales usuarios generaron distintas tendencias: los que están en contra de la interrupción legal del embarazo utilizaron etiquetas en Twitter como #GtoEsProvida, mientras que quienes estaban a favor acompañaban sus mensajes con #AbortoLegalGto.

En la sesión virtual, que se prolongó durante poco más de tres horas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Vanessa Sánchez lamentó que dicho dictamen estuviera centrado en su totalidad en la defensa de la vida del "no nacido", sin abordar los derechos de las mujeres.

"Aferrados a defender el derecho a la vida desde la concepción, una situación que tiene más un asidero ideológico y moral que legal, pero hacen todo este entretejido para llegar a defender únicamente una de las visiones, uno de los argumentos", criticó.

Por su parte, la presidenta de las comisiones, la panista Cristina Márquez Alcalá, aseguró que sí hubo disposición de escuchar los argumentos expuestos por las organizaciones a favor del aborto.

"Estuvimos prestando muchísima atención a todas las participaciones", comentó.

El dictamen para archivar las iniciativas del PRD y de Morena fue aprobado por 6 votos del PAN contra 2 de Morena y 1 del PVEM. El diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno, sin previo aviso, se levantó de su lugar y no estuvo presente justo al momento en que se realizó la votación.

Será el próximo jueves cuando dicho documento será sometido al pleno del Congreso, donde el PAN tiene 19 de los 36 escaños y se archivarán ambas iniciativas.

En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como delito.

En 24 de los 32 estados, el aborto está permitido cuando representa peligro de muerte para la madre, en 16 cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15, el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida son las causas aceptadas, mientras que solo dos aceptan razones socioeconómicas.

En los 32 estados del país el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación.

Hasta ahora, sólo Ciudad de México y Oaxaca permiten el aborto legal hasta las doce semanas de gestación.