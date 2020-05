Previsiones de Video en Español de las 21H00 GMT

= DOMINANTE =

Wall Street reabre sus puertas en un mundo que intenta poner en marcha la economía pospandemia

NUEVA YORK: Desde el emblemático mercado New York Stock Exchange, en Wall Street, a la Basílica de la Natividad, en Belén, varios sitios de relevancia mundial volvieron a abrir sus puertas el martes, dando cuenta de que la economía global comienza a retomar su marcha tras los cierres por la pandemia.

Brasil mantiene recomendación de hidroxicloroquina pese a decisión de OMS

BRASILIA: El Ministerio de Salud brasileño anunció el lunes que mantendrá su recomendación de utilizar hidroxicloroquina en pacientes con el nuevo coronavirus, pese a la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de suspender temporalmente los ensayos clínicos con ese fármaco como medida de precaución.

Transmisión de covid-19 "aún se está acelerando" en Brasil, Perú y Chile, advierte OPS

WASHINGTON: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el martes que la trasmisión de covid-19 "aún se está acelerando" en Brasil, Perú y Chile y pidió no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia en la región.

OTRAS NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Allanan casa del gobernador de Rio para investigar desvíos de dinero en Salud

RIO DE JANEIRO: La Policía Federal (PF) de Brasil allanó el martes la residencia oficial del gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, en el marco de una investigación de un supuesto esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia del nuevo coronavirus.

Golpeados por la crisis y el coronavirus, comedores escolares en Venezuela cocinan para llevar

CARACAS: La hermana Teresa cambió su hábito de monja por un delantal para alimentar a niños dependientes de comedores escolares en Caracas. El nuevo coronavirus castiga a iniciativas ya minadas por falta de recursos en Venezuela, que enfrentan la pandemia preparando comida para llevar entre servicios colapsados.

Uruguay refuerza medidas en frontera con Brasil por brote de covid-19

MONTEVIDEO: El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el lunes el refuerzo de medidas sanitarias en la norteña ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil, donde se registró un brote de covid-19 que produjo dos muertes este fin de semana.

= ECONOMÍA =

Asfixiada por la pandemia, aerolínea LATAM pide acogerse a ley de bancarrota en EEUU

NUEVA YORK, EEUU: LATAM, la compañía aérea más grande de América Latina, se declaró en quiebra este martes en Estados Unidos, debido a la drástica caída de la actividad causada por la pandemia del nuevo coronavirus, anunció la empresa en un comunicado.

HBO lanza su servicio streaming en medio de encierro por pandemia

LOS ÁNGELES: HBO ayudó a crear televisión de primera calidad décadas antes de que Netflix y Amazon comenzaran a buscar grandes celebridades de Hollywood para sus programas. Ahora esta cadena de TV por cable -con shows legendarios como "The Sopranos", "The Wire" y "Game of Thrones"- entra en la guerra del streaming al lanzar este miércoles su propia plataforma, HBO Max, en medio de una fuerte demanda de contenidos por la pandemia del coronavirus que ha obligado a millones a permanecer en casa.

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

= ECONOMÍA =

Venezuela amenaza con llevar a la CPI pugna por su oro con el Banco de Inglaterra

CARACAS: El gobierno de Venezuela amenazó el martes con llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) su pugna con el Banco de Inglaterra, al cual demandó ante la justicia británica para que le devuelva el oro que tiene depositado en sus bóvedas.

= SOCIEDAD =

Costa Rica se convierte en primer país centroamericano en aceptar matrimonio igualitario

SAN JOSÉ: Dos mujeres contrajeron matrimonio la madrugada de este martes en Costa Rica, que se convirtió en el primer país centroamericano en aceptar el casamiento igualitario, aunque la fecha no tuvo los festejos esperados por la pandemia del covid-19.

