Posible propagación de COVID en gatos asusta a dueños: F. Flam

(Bloomberg) -- A mediados de abril, llevé a mi gato de 13 años al veterinario para realizarle algunos exámenes. Me dijeron que su enfermedad cardíaca crónica había empeorado, pero que no era nada alarmante. Su condición comenzó a deteriorarse unos días más tarde, lo que finalmente me hizo llevarlo a las 3 a.m. del 27 de abril a urgencias. Los veterinarios me dijeron que los resultados de sus exámenes de sangre eran desconcertantes; las radiografías mostraban coágulos de sangre en sus pulmones. Mi gato murió más tarde ese mismo día.

Al principio, parecía otra cosa triste más que enfrentar durante este tiempo de COVID-19; luego, la semana pasada, recibí una llamada del virólogo David Sanders, de la Universidad de Purdue. Quería contarme sobre un nuevo artículo que muestra contagios por COVID-19 en gatos. Dijo que parecía un informe de gran calidad y que podría tener importantes implicaciones para la propagación del virus. Comencé a preguntarme si mi propio gato se había contagiado de COVID-19 mientras esperaba su chequeo en la clínica veterinaria junto a otros gatos.

Las historias sobre el contagio de COVID-19 en gatos al principio parecían una anécdota sin mucha importancia; pero ahora, los científicos determinaron que el virus se propaga fácilmente entre los gatos. Eso significa que los científicos deberán comenzar a realizar estudios epidemiológicos en otras especies para comprender y controlar este virus.

El biólogo Peter Halfmann, de la Universidad de Wisconsin, coautor del artículo sobre los gatos, dice que su investigación se inspiró en anécdotas que escucharon; la más sorprendente fue la de un trabajador del zoológico del Bronx que aparentemente contagió a varios tigres en el lugar. Los investigadores se preocuparon por los gatos que se encuentran en refugios, clínicas veterinarias y organizaciones humanitarias.

Se propusieron investigar con un experimento, cuyos resultados se publicaron hace poco en el New England Journal of Medicine. Los científicos infectaron con COVID-19 a tres gatos y juntaron a cada uno con un gato libre del virus. Estos últimos gatos dieron positivo el día tres, el día cinco y el día seis. Ninguno de los gatos desarrolló síntomas de la enfermedad, dice, pero la enfermedad podría ser peligrosa para un gato mayor y con enfermedades concomitantes, como su propio gato. Y, pensé, como el mío.

Esto plantea interrogantes sobre la transmisión de animal a animal, y la transmisión de humano a animal, ya que, por supuesto, los humanos también somos animales.

Tony Goldberg, profesor de epidemiología y medicina veterinaria de la Universidad de Wisconsin, dijo que no es raro que las enfermedades se traspasen entre especies; por ejemplo, los hurones a menudo son víctimas de los virus de la gripe humana. Cuando las personas llevan hurones enfermos al veterinario, a menudo parecen tener la misma tos y secreción nasal que sus mascotas.

A veces, un virus puede ser más mortal para otras especies que para nosotros, así como el SARS-CoV-2 es más mortal para nosotros que para el animal del que proviene. Por ejemplo, Goldberg publicó hace poco un informe preliminar que advierte que los simios grandes tienen el mismo receptor celular que nosotros que permite que el virus ingrese a nuestras células. En un artículo publicado en Science, advierte sobre el grave peligro que la COVID-19 podría representar para los grandes simios en peligro de extinción.

Otros coronavirus se han traspasado a los chimpancés y les han provocado la muerte, a pesar de que a los humanos solo les había provocado un resfriado leve. Los camellos se convirtieron en una parte integral de la crisis del MERS, y los gatos civeta dieron positivo por el SARS en China.

La historia de los gatos civeta muestra otro riesgo para los animales: que los humanos los culpen y los persigan. Eso ya ha sucedido, como se señala en el libro de David Quammen “Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic” (Desbordamiento: Las infecciones animales y la próxima pandemia humana). En el capítulo sobre la epidemia de SARS de 2003, describe cómo las autoridades sanitarias chinas originalmente pensaron, probablemente de forma equivocada, que las personas habían contraído la enfermedad de un gato civeta.

“Más de mil gatos civeta en cautiverio fueron asfixiados, quemados, hervidos, electrocutados y ahogados”, escribe Quammen. “Era como una matanza medieval de gatos satánicos”.

Nuevas investigaciones demostraron que era un animal completamente diferente, un pequeño murciélago marrón, el que albergaba el virus SARS original.

De manera similar, al principio, la COVID-19 se asoció con un animal parecido a un armadillo llamado pangolín, pero Goldberg dice que los pangolines no nos contagiaron esta enfermedad. La asociación proviene del hecho de que los pangolines llevan un coronavirus diferente que tiene una parte que es casi idéntica al SARS-CoV-2. Goldberg dice que los pangolines son criaturas amables que necesitan más prensa positiva. “No debemos comenzar a perseguir pangolines”, señala. Los murciélagos son ahora el principal sospechoso como fuente de la COVID-19.

Es difícil determinar el papel que juega cualquier animal en un virus humano. El papel exacto de los gatos civeta en el SARS aún no está claro; algunas personas piensan que pueden haber jugado un papel en la propagación de la enfermedad, incluso si no fueran los portadores primarios.

Aunque claramente hay mucha incertidumbre aquí, Halfmann dijo que yo no estaba loco por preocuparme de que mi gato hubiera muerto a causa de COVID-19, y que sería posible recogerlo en una clínica veterinaria. Ni el gato ni yo habíamos estado en ningún otro lugar durante días.

Halfmann dice que podría ser inteligente evitar que los gatos salgan y que los veterinarios tomen precauciones para proteger a sus pacientes de la propagación del virus entre ellos. Y dice que los gatos pueden transmitir el virus más fácilmente a otros gatos que a los humanos. Cualquier amenaza que representen ellos u otros animales para nosotros es muy pequeña en comparación con la amenaza que nosotros podríamos representar para ellos.

Nota Original:Covid-19 Can Spread in Cats, Worrying Pet Owners: Faye Flam (Correct)

©2020 Bloomberg L.P.