Polémica en España por la destitución de un alto mando policial

El coronel Diego Pérez de los Cobos durante el acto de toma de posesión como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en abril de 2018. EFE/ Rodrigo Jimenez/Archivo

Madrid, 26 may (EFE).- La destitución por el Gobierno español de un alto jefe de la Guardia Civil (cuerpo policial militarizado) en relación con una investigación judicial sobre la epidemia de COVID-19 ha generado un revuelo político y mediático en España.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relevó al máximo responsable de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, por "pérdida de confianza".

Según fuentes cercanas a la Guardia Civil, lo destituyó al no haber comunicado a los responsables ministeriales que había remitido un informe a un juzgado de Madrid sobre las manifestaciones feministas del 8 de marzo pasado, denunciadas por algunos sectores como focos importantes de transmisión del coronavirus.

El juzgado investiga al delegado del Gobierno nacional en Madrid, José Manuel Franco, por haber autorizado esas manifestaciones cuando ya había brotes de contagio en España.

La juez Carmen Rodríguez Medel citó ayer a Franco, imputado por prevaricación administrativa, a declarar el 5 de junio.

Según adelantó el periódico "El Confidencial", el informe de la Guardia Civil incluye una investigación sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que es también el portavoz del Ministerio de Sanidad durante la epidemia.

Simón, supuestamente, "manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis" de la COVID-19. "Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana", informó ese medio.

Tras publicarse esta información, el ministro cesó al coronel. Según fuentes del Ministerio del Interior, el alto mando fue destituido por "pérdida de confianza", pero otras fuentes próximas a la Guardia Civil apuntan a que se debería al citado informe, no tanto por su contenido como por no haber comunicado que se iba a entregar a la juez del caso, pese a tratarse de un tema "delicado".

Otras fuentes consultadas indicaron a Efe que el coronel tampoco conocía el contenido de un informe redactado y entregado por los guardias civiles en funciones de Policía Judicial. La magistrada recordó ayer que deben informarla solo a ella sobre la investigación.

La oposición conservadora (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox) pidieron explicaciones urgentes en el Congreso al ministro Grande-Marlaska.

Pérez de los Cobos fue el coordinador del dispositivo policial que trató de impedir el referéndum de "autodeterminación" del 1 de octubre de 2017 organizado ilegalmente por las autoridades independentistas de la región de Cataluña.

Entre tanto, el Ejecutivo tiene previsto declarar este martes diez días de luto oficial por las víctimas del coronavirus, el periodo de duelo público más prolongado de la reciente etapa democrática de España.

El Ministerio de Sanidad corrigió ayer en casi 2.000 el número total de muertos a causa de la enfermedad debido a duplicidades o casos no confirmados, y lo redujo a 26.834 desde que comenzó la epidemia.