Panamá aplica la "reciprocidad" a Costa Rica y acaba el bloqueo en la frontera

Panamá/San José, 26 may (EFE).- La principal frontera entre Panamá y Costa Rica fue abierta este martes, tras un bloqueo camionero de más de una semana en rechazo a medidas sanitarias que restringen el tránsito de carga por el país vecino, luego de que las autoridades panameñas aplicaron la "reciprocidad".

La Autoridad de Aduanas de Panamá emitió dos resoluciones temporales de "reciprocidad" aplicables a transportistas costarricenses, publicadas este martes en la gaceta oficial, que establecen que deben dejar de carga en 17 depósitos fiscales autorizados, llegar a ellos por 4 rutas y estar en el país un máximo de 72 horas.

"Se llegó a un acuerdo con el gobierno panameño, no con el de Costa Rica, que mantiene su postura", declaró a EFE el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, Andrés Tito Muñoz, e informó de que la frontera de Paso Canoas fue desbloqueada esta tarde.

SE ABRE LA FRONTERA DE PASO CANOAS

El puesto fronterizo de Paso Canoas fue desbloqueado "por los transportistas panameños "tras un acuerdo global al que hemos llegado los Gobiernos de Panamá y Costa Rica, y los sectores privados que fueron consultados para estos efectos", declaró la ministra costarricense de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.

Según la ministra, las autoridades de Aduanas de Panamá establecieron una normativa que establece "un plan muy similar al que (los gobiernos) habíamos acordado (la semana pasada) de una ruta fiscal controlada hacia depósitos fiscales específicos, con un plazo determinado" de estadía del conductor en el país.

"Celebramos este hecho, vamos a estar siguiendo el desarrollo de la entrada gradual por puestos fronterizos para ir descongestionando paulatinamente las vías y probando este plan que es inédito y que esperamos que funcione. Si el plan debe tener ajustes los trabajaremos para asegurarnos que haya resguardo sanitario y flujo comercial en equilibrio", concluyó.

RECIPROCIDAD TEMPORAL

El conflicto en Paso Canoas comenzó después de que el 18 de mayo Costa Rica restringió el ingreso a su territorio de transportistas de carga extranjeros, tras detectar 50 casos del COVID-19 en estos conductores en solo dos semanas, la mayoría en la frontera con Nicaragua, país que ha sido criticado internacionalmente por las pocas medidas de prevención que ha impulsado durante la pandemia.

Las medidas ticas, que restringen a 72 horas el tiempo de estadía, obligan a dejar carga en manos de conductores ticos, y someten a fuertes medidas de vigilancia la circulación de camioneros extranjeros en el país, ha sido rechazadas no solo por los camioneros panameños, que bloquearon la frontera, sino también por gremios de transportistas de todo el istmo.

La resolución 136 de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá "por la cual se dictan medidas temporales de reciprocidad", limita a 72 horas como máximo la estancia de los camioneros costarricenses, que deberán entrar con carga y dejarla en depósitos fiscales, y salir vacíos.

"Se exceptúa de la presente medida el paso fronterizo Guabito-Sixaola para el transporte internacional de carga terrestre registrado en la República de Costa Rica, para la comercialización del plátano y banano exclusivamente", dice por su parte la Resolución 137 de Aduanas, que establece rutas y depósitos habilitados exclusivamente para descargar mercancías por los transportistas de carga de costarricense.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá dijo a EFE que "el transporte organizado de Centroamérica, de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, va a pedirle a sus mandatarios lo mismo con Costa Rica, una medida igual" de reciprocidad, la cual ya aplica desde el pasado sábado Honduras.

Las autoridades centroamericanas discuten desde el lunes un protocolo regional de bioseguridad para el sector del transporte de carga con el que aspiran resolver el conflicto, que mantiene varados a más de 1.000 camioneros varados en Nicaragua.