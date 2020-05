Países pioneros ya están planeando la recuperación verde

(Bloomberg) -- A raíz del histórico cierre económico global en respuesta a la pandemia de COVID-19, los Gobiernos están soltando billones de dólares en un intento por crear empleos y estimular la recuperación económica. La escala de este estímulo no tiene precedentes, en algunos casos asciende a más de 10% del producto interno bruto de los países. Al mismo tiempo, un número abrumador de economistas, ministros de Hacienda y líderes empresariales dicen que gran parte de ese dinero debe ayudar, y ciertamente no obstaculizar, nuestra capacidad para reducir las emisiones.

De tener en cuenta ese consejo, estos fondos se destinarán a tecnologías emergentes que, hasta hace poco, habrían parecido ciencia ficción. Ahora su ambición es ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala industrial.

Liderando el camino está la Unión Europea, que estaba planeando una transformación verde incluso antes de que comenzara el brote. Su meta es que el bloque de 27 miembros se convierta en el primer continente neutral en carbono para 2050, y la pandemia no ha cambiado esta visión.

El miércoles, la Comisión Europea dará a conocer los detalles de un probable plan multimillonario para impulsar la recuperación. Un borrador de dicho documento sugiere que los sectores de la economía con bajas emisiones de carbono se beneficiarán, con cientos de miles de millones invertidos en promover las ventas de vehículos eléctricos, proyectos de energía renovable y en hacer que las nuevas tecnologías ecológicas sean económicamente viables.

Otros países también tienen en mente el clima. El Reino Unido invertirá US$2.400 millones para promover que las personas caminen y usen más las bicicletas. Corea del Sur planea duplicar los incentivos solares para promover sistemas de techos en casas y edificios comerciales. China construirá más de 78.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos.

En una carta enviada a los líderes del G20 el martes, profesionales de la salud fueron el grupo más reciente en solicitar una recuperación que también aborde la contaminación del aire, la deforestación y el cambio climático.

Nota Original:These Pioneers Are Already Living the Green Recovery (1)

©2020 Bloomberg L.P.