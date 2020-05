ONG pide a Nueva York más ayudas y anuncia cacerolada contra Washington

New York Governor Andrew Cuomo holds his daily briefing in a conference room at the New York Stock Exchange in New York, New York, USA, on 26 May 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 26 may (EFE).- La organización Make the Road de Nueva York pidió este miércoles al gobernador Andrew Cuomo más ayudas para las comunidades más afectadas por la pandemia del COVID-19 y convocó para este viernes un "cacerolazo" contra el Gobierno federal para solicitar más fondos y programas para los más necesitados.

"Las leyes que está considerando Cuomo y la legislatura se quedan muy lejos de satisfacer las necesidades extremas de nuestras comunidades en este momento de crisis", aseguró el codirector ejecutivo de esta ONG, Javier Valdés, en un comunicado.

Según Valdés, la marginación de los trabajadores que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda oficial, el hecho de no condonar el pago de los alquileres a los empleados que han perdido su trabajo y mantener a los presos en las cárceles "expondrá a los miembros de las comunidades al hambre, a la desesperación financiera y a un grave riesgo de contraer el virus".

"La legislatura debe repensar sus prioridades inmediatamente y tomar medidas para asegurar una recuperación para todos", asegura Valdés.

Precisamente "Recuperación para todos" es el lema de una campaña que ha lanzado Make The Road, también conocida como "Haciendo Camino" y que el viernes pasado celebró una vigilia por los muertos de la ciudad en el barrio de Queens, uno de los más afectados por la pandemia, en la que ya reivindicó esta tres cuestiones.

Por otra parte, la ONG ha convocado una protesta haciendo ruido desde las ventanas y las azoteas de Nueva York, para exigir más ayudas también a Washington.

Make the Road propone que se hagan caceroladas todos los viernes de 14.00 a 14.10 hora local. Han pedido a los ciudadanos que quiera participar que vistan alguna prenda roja para mostrar que se está viviendo una situación de emergencia, que se extienda algún cartel con la ayuda que se necesita por parte del gobierno federal, que se haga "ruido" durante 10 minutos y que se grabe y hagan fotos para colgarlas en las redes sociales.

"Silba, grita, canta, reza, golpea una cacerola, haz sonar una bocina o un tambor, pon música y baila, haz lo que quieras, pero hazlo lo suficientemente alto para despertar a nuestros líderes y recordarles que nuestro país es mejor y más fuerte que esto", asegura el comunicado.