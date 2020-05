Mañanera AMLO: Walmart hizo lo correcto al pagar impuestos

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Walmart por haber pagado 8,080 millones de pesos a las autoridades fiscales. El presidente ha dicho que su gobierno no obligará a los deudores, sino que los convencerá de pagar sus impuestos. Días antes del anuncio del pago de Walmart este lunes, López Obrador había dicho que 15 compañías debían 50,000 millones de pesos a la agencia tributaria.

López Obrador ha advertido en ocasiones pasadas que su gobierno procederá a tomar acciones legales contra compañías que hayan cometido un posible fraude fiscal. El presidente se ha jactado del enfoque que ha tomado su gobierno de poner fin a la condonación fiscal como un motivo por el cual la recaudación de impuestos aumentó 4.9% en términos reales de enero al 15 de mayo en comparación con el mismo período del año pasado.

Otros temas

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la tasa de mortalidad del Covid-19 en México se está estabilizando. El presidente rechazó un informe del periódico Reforma que muestra una tasa de letalidad por coronavirus del 10.7% en México, la más alta en América Latina

El presidente se reunirá con los funcionarios de salud este martes para decidir cuándo reanudar actividades escolares y cuándo podrá él reiniciar sus recorridos por los estados

La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Walmart Made the Right Thing by Paying Taxes

©2020 Bloomberg L.P.