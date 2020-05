Los mexicanos La Adictiva desean volver al escenario a celebrar sus 30 años

Fotografía cedida que muestra a los integrantes de la banda mexicana La Adictiva. EFE/Nevárez Communications / SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

México, 26 may (EFE).- Los componentes de la banda mexicana La Adictiva están deseando volver a los escenarios para celebrar su 30 aniversario en un año en el que han tenido que cancelar muchos eventos por la crisis del coronavirus, explicaron en una entrevista con Efe.

"Estamos de manteles largos este 2020 porque cumplimos 30 años, desgraciadamente hemos tenido que cancelar algunos eventos pero se está preparando material y sorpresas para después de esta pandemia", explico Jerry Corrales, vocalista del grupo desde el pasado febrero.

La banda, procedente de Sinaloa, en el noroeste de México, se creó en 1990 bajo el nombre de La Adictiva Banda San José de Mesillas y, a día de hoy, es una de las agrupaciones de música de banda más reconocidas en México.

Recientemente publicaron una versión acústica de la canción "En peligro de extinción", uno de los himnos de la banda cuya versión original publicada hace dos años cuenta con más de 520 millones de visitas en YouTube.

Aunque puede parecer que el título hace referencia a la situación actual en la que el sector de los espectáculos está sufriendo una grave crisis, realmente, explicaron, publicaron la versión acústica con la intención de "tocar el corazón de la gente", ya que en el vídeo que acompaña a la música aparecen recuerdos de conciertos multitudinarios de la agrupación.

"Quisimos hacerlos (a sus seguidores) parte de esto porque son lo más importante: sin público no hay artista. La canción se hizo con intención de tocar el corazón, ya que es una versión más tenue y más sentimental. En su versión original le ha ido de manera increíble y por eso hicimos esto", detalló Isaac Salas, el otro vocalista de La Adictiva.

Con ella, quisieron recordarle a su público que la razón de ser de la banda es salir al escenario, algo que están echando de menos en esta cuarentena. "Lo que más queremos es volver a los escenarios y volver a entregarnos a nuestro público", expresó Salas.

"Hacerla en versión acústica es un riesgo que tomamos porque no estamos acostumbrados pero para que vean que La Adictiva es versátil", añadió Jerry.

LOS ESCENARIOS COMO MOTIVACIÓN

Y es que esta banda ha labrado su carrera tocando en múltiples pueblos y ciudades de México hasta lograr ser reconocida en todo el país e incluso más allá de sus fronteras con éxitos como el mencionado o "Después de ti, ¿quién?".

A pesar de que la sesión en directo que publicaron hace dos meses en su canal de YouTube tuvo una gran acogida, confesaron que fue una experiencia un poco extraña al tocar sin tener enfrente a su público.

"Fue experiencia bonita a la vez triste porque no estamos acostumbrados a cantarle a cámara, sino a personas. Pero de todas maneras sabemos que llevamos alegría a la casa de personas que lo estaban pasando mal", dijo Jerry.

Cuando publicaron la sesión estaba comenzando la cuarentena y quisieron acercarse a sus seguidores con su música y también incluyendo una entrevista en la que la audiencia pudo hacer sus preguntas y enviar saludos.

Además, son conscientes de la importancia de mantenerse en contacto con su público y seguir generando material en diversos formatos para que no los olviden y para que puedan llegar a personas que nunca antes los habían escuchado pero que ahora están empleando mucho tiempo de su día en escuchar música.

"Tratamos de hacer lo posible y estar en contacto, y ahora es el momento perfecto porque cuando andamos de gira no tenemos tanto el tiempo y el que tenemos descansamos o hacemos algo productivo. Ahora con el confinamiento lo único que podemos hacer es estar en redes sociales y hacer dinámicas diferentes para que no pierdan la pista de La Adictiva y puedan seguir al tanto", expresó Salas.

Aunque Isaac lleva ocho años en la agrupación y Jerry apenas unos meses, ambos dijeron sentirse muy afortunados de poder formar parte de una banda como La Adictiva, por la que han pasado muchas generaciones y gracias al trabajo de los muchos integrantes ha conseguido gran reconocimiento.

"Hoy tenemos la bendición de que somos parte de esta banda, de un instituto, diría yo, que con mucho trabajo ha superado bajas, altas, caídas y levantadas", terminó Jerry.

