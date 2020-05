Los futbolistas colombianos retomarán los entrenamientos individuales a partir del 8 de junio

En la imagen, el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 26 may (EFE).- El ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, anunció este martes que los futbolistas retornarán a los entrenamientos, de manera individual, el próximo 8 de junio y que si no pasa nada extraordinario la liga se reanudará en agosto.

"Vamos a comenzar a partir del 8 de junio, se autorizan los entrenamientos individuales para el fútbol colombiano y mañana estaremos presentando el esquema para las otras disciplinas deportivas", dijo Lucena a la emisora BluRadio.

El ministro agregó: "Nos llevará entre 15 o 20 días tomar todas las pruebas que necesitamos para tener esos jugadores en lista para poder empezar los entrenamientos colectivos, que llevarán otros 15 o 20 días".

En ese sentido, manifestó que "dependiendo del monitoreo y el testeo epidemiológico" de las dos primeras fases, se tomará "la determinación de comenzar la liga profesional como se había dicho, anteriormente, a principios de agosto".

"Ya están reunidos todos nuestros cuerpos médicos. Tenemos que hablar con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), porque a su vez la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) tiene que escoger cuál es la empresa que va a aplicar estos protocolos, que tiene que estar debidamente autorizada por el Gobierno Nacional", añadió.

La Dimayor anunció el 13 de marzo la suspensión temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El protocolo que se implementará fue autorizado por el Ministerio de Salud y sus epidemiólogos y tiene parte de la propuesta que presentó la Dimayor el mes pasado para el regreso a la competencia.

"Dar esta luz comienza a generar tranquilidad no solo en el fútbol colombiano sino también en las otras disciplinas deportivas", añadió Lucena.

El ministro manifestó además que se prevé que un eventual regreso de la liga se haga en tres o cuatro sedes máximo, aunque dijo que los detalles sobre la continuidad del torneo se arreglarán más adelante.

"Será a puerta cerrada, como lo ha venido diciendo el presidente (Iván) Duque. Por este año vemos muy complejo que haya eventos a puerta abierta", concluyó.

Colombia, que cumplió el lunes dos meses en cuarentena, tiene 21.981 personas contagiadas de COVID-19, de las cuales 750 fallecieron.