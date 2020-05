Los casos de COVID-19 en Chile rozan los 78.000 y los fallecidos superan los 800

Un ciclista con mascarilla como medida para evitar el contagio con coronavirus pasa frente a la Plaza Italia el 16 de mayo de 2020 en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile informó este martes de que de que en las últimas 24 horas se contabilizaron 3.964 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 en el país y 45 nuevos decesos por esta problemática, lo que eleva el número total de contagios a 77.961 y el de decesos a 806.

Dentro de los contagiados, 1.202 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos; de ellos, 1.029 están conectados a ventilación mecánica, con 229 de ellos en estado crítico.

A la fecha habrían 329 ventiladores mecánicos disponibles a nivel nacional y el porcentaje de ocupación de camas críticas en el país llega a 86 %, mientras que en la región Metropolitana, que acoge a la capital del país y donde se ubica la mayoría de los casos, dicha ocupación alcanza el 95 %.

MÁS EQUIPAMIENTO

Antes de la entrega de los datos por parte de los subsecretarios de Salud y Redes Asistenciales, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que se estaba llegando a una estabilización de los números de casos y muertes por COVID-19, cifrando en aproximadamente 4.000 nuevo casos y 40 nuevos decesos diarios.

Ante la situación descrita, el secretario de Estado aseguró que se está aumentando el número de respiradores mecánicos que llegarán al país para fines del mes de junio.

"Si antes contemplábamos llegar a las 4.300 camas con ventilación mecánica a fines de junio, ese compromiso hoy día a subido a 4.859 con ventilador, estamos hablando de 550 unidades más que están llegando a nuestro país", señaló el ministro.

LLAMADO A RESPETAR CUARENTENAS

Mañalich también se refirió a los resultados de una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (National Bureau of Economic Research), la cual fue publicada el pasado lunes y que situaba a Chile como el segundo país (de 58 naciones encuestadas) que menos respetaba las medidas de aislamiento social y lavado de manos.

"La información que fue publicada ayer de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos que señala que Chile es el segundo peor (país) en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, de lavado de manos, de quedarse en la casa nos preocupa vivamente porque esta falta de responsabilidad, significa que la presión sobre nuestro sistema asistencial, sobre nuestros trabajadores va a seguir siendo intensa", afirmó el jefe de la cartera de Salud.

Así, el ministro y los dos subsecretarios aprovecharon sus intervenciones para hacer un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas impuestas por el Gobierno, evitando reuniones sociales, aglomeraciones y respetando las cuarentenas, además de lavar constantemente las manos.

Chile avanza hacia su segunda semana en megacuarentena en la zona metropolitana de Santiago, que mantiene confinados en sus casas a cerca de 7 millones de personas y que durará al menos hasta el 29 de mayo.

La medida había sido descartada desde el inicio de la pandemia por el Gobierno, que defendió las cuarentenas "selectivas y estratégicas", con restricciones de movimiento que se imponen y se levantan en cada comuna en función de los nuevos contagios.

Chile se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno desde mediados de marzo, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.

Con los nuevos casos reportados este martes y de acuerdo a las cifras que maneja la Universidad Johns Hopkins, Chile sigue manteniendo el tercer lugar de los países de Latinoamérica que presenta mayor cantidad de contagios, siendo superado por Perú, que ostenta el segundo lugar con 123.979 casos, y Brasil, primer lugar a nivel regional y segunda nación a nivel mundial con mayor número de casos, la cual registra a la fecha 374.898 personas contagiadas.