Lillard advierte que solo jugará si Portland tiene posibilidades de playoffs

Portland Trail Blazers guard Damian Lillard. EFE/EPA/STEVE DIPAOLA/Archivo

Portland (EE.UU.), 26 may (EFE).- El base estrella de los Trail Blazers de Portland, Damian Lillard, adelantó este martes que no volverá a jugar esta temporada regular por el hecho de cumplir con un calendario, sino que lo hará si su equipo tiene posibilidades reales de disputar los playoffs.

"Si volvemos y dicen: 'Estamos agregando algunos partidos para terminar la temporada regular', nos llevan a algún lugar a disputar encuentros sin sentido y no tenemos una verdadera oportunidad de entrar en los playoffs, voy a estar con mi equipo porque formo parte", declaró Lillard a Yahoo Sports. "Pero no voy a participar. Te estoy diciendo eso ahora mismo".

Un grupo de trabajo conjunto entre la NBA y el sindicato de jugadores ha estado negociando planes para la reanudación de la temporada de la NBA, que se suspendió indefinidamente desde el pasado 11 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Los equipos esperan que la liga emita pautas para la reanudación de la competición el próximo 1 de junio, de acuerdo a la información ofrecida por varias fuentes periodísticas.

Cuando se suspendió la competición, los Trail Blazers estaban en el noveno lugar en la Conferencia Oeste con un récord de 29-37 que los dejó a tres triunfos de los Memphis de Memphis (32-33), que son octavos, último puesto con derecho a disputar los playoffs.

No está claro si la NBA jugará el resto de su temporada regular o si pasará directamente a los playoffs.

Lillard, cinco veces All-Star, dijo que esperaba que la liga optara por un torneo de estilo play-in que involucrara a los números 7 a 12.

Con el pívot bosnio Jusuf Nurkic y el ala-pívot Zach Collins ya recuperados de las lesiones que les mantuvieron de baja desde el comienzo de temporada, Lillard dijo que mejorarían las posibilidades de los Trail Blazers.

"Ya habíamos comenzado a jugar mejor y ahora con la incorporación de los lesionados, que están en mejor forma porque han podido entrenar, mientras que el resto no lo hemos hecho y nos encontramos oxidados", valoró Lillard. "Podremos competir al máximo y ganar a los rivales".

Los Trail Blazers reabrieron sus instalaciones de entrenamiento a principios de este mes para trabajos voluntarios e individuales.

En cuanto a la seguridad que los partidos, que de jugarse serán sin aficionados, Lillard admitió que sería algo difícil de asimilar, lo mismo que lo extraño que será volver a la competición después del parón sufrido porque contarán nuevos factores que antes no se han dado y tanto física como mentalmente pueden afectar el rendimiento de los profesionales.

"Todo va a depender de la oportunidad que tengamos de hacer los playoffs y por lo tanto habrá que esperar a ver como pueden ser los planes de la vuelta a la competición", subrayó el jugador de 29 años. "Lo que si tengo claro es que no me estoy volviendo más joven".

El base titular y franquicia de los Trail Blazers ocupa el quinto puesto en la lista de los máximos encestadores de la NBA con promedios de 28,9 puntos y 7,8 asistencias, que son las mejores marcas que ha logrado como profesional.