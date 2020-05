Las agencias de viajes reclaman ante los reyes evitar más barreras al turismo

El rey Felipe VI (d) y la reina Letizia participan este martes en una videoconferencia con responsables de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). EFE/ Casa De S.M. El Rey

Madrid, 26 may (EFE).- La Confederación Española de Agencias de Viajes(CEAV) ha trasladado este martes a los reyes que es "imprescindible" no poner más barreras a la entrada y salida de turistas de España pero manteniendo en todo momento las medidas de seguridad sanitarias que se consideren necesarias.

Ha sido el presidente de esta confederación, Carlos Garrido, quien, en una videoconferencia, ha expuesto a Felipe VI y doña Letizia, la grave situación del sector y las medidas que consideran necesarias para reactivarlo.

Entre sus demandas, y después de que el Gobierno haya anunciado que a partir del 1 de julio no se impondrá cuarentena a los turistas que lleguen a España, Garrido ha defendido no adoptar otras medidas que supongan trabas para que los turistas entren en España o se pueda viajar al exterior.

Pero siempre, según ha recalcado, sin dejar de aplicar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes.

El presidente de la CEAV, que representa a 7.000 agencias de viaje que emplean a más de 70.000 trabajadores, ha explicado que al ser un sector con bajos márgenes, la congelación actual del negocio les ha provocado daños incalculables.

Ante las consecuencias provocadas por la caída del turismo, por la anulación de eventos y conferencias o por la suspensión de los viajes del Imserso, ha resaltado la necesidad de medidas de promoción a medio plazo.

Entre ellas, la aplicación temporal del descuento de residentes de Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla a todos los ciudadanos españoles.

También ha defendido la apertura de expedientes de regulación temporal de empleo que no se limiten al estado de alarma ya que la recuperación será gradual, y ayudas especiales para los autónomos que se han quedado sin ingresos, como moratorias en las cuotas mensuales e incluso en los alquileres de los locales comerciales.

La confederación ha pedido una serie de medidas tributarias que consideran de urgente aplicación y trabaja en un proyecto de colaboración turística con las comunidades autónomas que establece un bono subvencionado para incentivar que las familias puedan disfrutar de unas vacaciones en España.

Ha solicitado asimismo al Consejo Español de Turismo ayudas directas para el sector y acceso a fondos de la UE, y ha pedido el pago de las deudas que tienen las diversas administraciones públicas.

Garrido, según Zarzuela, ha recordado que su confederación se puso a disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores para colaborar en la repatriación de españoles en el extranjero y de extranjeros que se encontraban en España.