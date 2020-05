La Justicia brasileña pide que el ministro de Educación explique las ofensas al Supremo

En la imagen, el magistrado Alexandre de Moraes participa en una sesión de la Corte Suprema. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 26 may (EFE).- El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este martes que la Policía Federal tome declaración al ministro de Educación, Abraham Weintraub, a fin de que explique unas duras ofensas proferidas contra ese tribunal.

De Moraes, en el marco de una investigación sobre amenazas y noticias falsas que afectan a la corte, dio un plazo de cinco días para que sea tomada esa declaración, tras la cual pudiera decidir sobre una posible acción contra el ministro.

Weintraub, en una reunión ministerial cuyo contenido fue revelado por orden judicial en el marco de una investigación por sospechas de posibles "interferencias ilegales" del presidente Jair Bolsonaro en la Policía Federal, se pronunció en forma muy dura contra la Corte Suprema, que ha anulado varias iniciativas polémicas del Gobierno.

Entre ellas, algunas referidas a la liberación de las ventas de armas para la población civil, que el tribunal vetó parcialmente, y que, según Bolsonaro, impide que la población pueda contar con el armamento necesario hasta para "defender la democracia".

En el marco de esa reunión ministerial, grabada en un vídeo que fue hecho público por decisión de la Justicia, Weintraub cargó en forma particular contra la Corte Suprema.

"Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF", dijo el ministro, usando las siglas en portugués con que se conoce al tribunal.

Según el magistrado de Moraes, esa declaración es "gravísima" y debe ser esclarecido en qué contexto la inserta el ministro.

"No sólo afecta la honorabilidad y constituye una amenaza ilegal contra la seguridad de los magistrados del Supremo Tribunal Federal como también reviste clara intención de lesionar la independencia del Poder Judicial y la manutención del Estado de Derecho", indicó el juez.

En las últimas semanas, tanto la Corte Suprema como el Parlamento han sido objeto constante de duras críticas por parte de seguidores del ultraderechista Bolsonaro, que han desafiado incluso las medidas de restricción de la circulación por la pandemia de coronavirus para tomar las calles.

En muchas de esas manifestaciones, en las que se llegó al extremo de exigir el "cierre" de la Corte Suprema y del Parlamento, se hizo presente el propio Bolsonaro, pese al talante antidemocrático que casi todos los grupos políticos le atribuyen a esas protestas.