La FARC solicita medidas cautelares a la CIDH por el asesinatos de excombatientes

Bogotá, 26 may (EFE).- La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a los excombatientes, de los cuales al menos 197 han sido asesinados desde que el Gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016.

En una reunión virtual, el partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, la Fundación Derechos Humanos del Oriente Colombiano y el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH. (CPDH) pidieron las medidas cautelares para proteger a más de 10.000 excombatientes que se están reincorporando a la vida civil.

"La protección de los exguerrilleros es urgente, la paz está en riesgo. Las medidas cautelares por parte de la CIDH comprometen al Gobierno y reafirman el compromiso de la comunidad internacional con la paz de Colombia", dijo en Twitter el presidente de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko".

Según el partido, los excombatientes están "amenazados gravemente" en los territorios por lo que llamó "un exterminio sistemático en contra de los firmantes del acuerdo final de paz", lo que evidencia que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre DD.HH".

"El encuentro da respuesta a la solicitud realizada el 22 de mayo del presente año, fecha en la cual el partido de la rosa radicó ante la CIDH la solicitud para el otorgamiento de medidas cautelares en favor de la población en proceso de reincorporación, la respuesta no se hizo esperar y se eleva a otros escenarios", añadió el movimiento en un comunicado.

El pasado 23 de mayo, cinco personas responsables de asesinar, amenazar o desplazar a exguerrilleros de las FARC fueron condenados en diferentes partes de Colombia por esos hechos, según la Fiscalía.

Por otra parte, el más reciente asesinato de un excombatiente ocurrió el pasado 21 de mayo en el departamento selvático del Chocó, fronterizo con Panamá.

La víctima fue el exguerrillero Robert Hurtado, quien estaba en proceso de reincorporación y fue asesinado a tiros en la comunidad Munguido, del Litoral del San Juan.

La ONU alertó el 31 de diciembre del año pasado que sólo en 2019 al menos 77 exguerrilleros fueron asesinados en Colombia, y denunció además 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.

Esos asesinatos llevaron al organismo a calificar el 2019 como "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia.