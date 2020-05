La eurozona sigue inestable ante reapertura de la economía: BCE

(Bloomberg) -- La economía de la eurozona aún enfrenta graves amenazas incluso después de que formuladores de política tomaran medidas sin precedentes para hacer frente a la pandemia de coronavirus, según el Banco Central Europeo.

La profunda recesión ha expuesto nuevos riesgos para el sistema financiero y exacerbado aquellos preexistentes, dijo el BCE en su Revisión de Estabilidad Financiera. Este estrés podría obstaculizar a bancos en su capacidad de apoyo en la recuperación económica.

Una deuda significativamente más alta, una rentabilidad bancaria más débil y la fragilidad del mercado continuarán generando sombra sobre la región a medida que las naciones vuelven lentamente a la normalidad, reveló el informe. La probabilidad de incumplimientos corporativos y la caída de los precios inmobiliarios, un riesgo clave para el sector, también ha aumentado.

Justo un día antes, la Autoridad Bancaria Europea había advertido que los prestamistas podrían enfrentar un golpe de 315.00 millones de euros (US$345.000 millones) a sus niveles de capital debido a pérdidas crediticias y un aumento de los activos de riesgo en sus balances.

El informe resalta el desafío que políticos y banqueros centrales enfrentarán en los próximos años a pesar de los billones de euros en apoyo monetario y gastos gubernamentales que ya han sido desplegados. Mucho depende todavía de cómo se desarrolle el brote y si las cuarentenas tendrán que ser mas estrictas nuevamente para limitar la propagación del virus.

“La pandemia ha causado una de las contracciones económicas más agudas en la historia reciente”, dijo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE en un comunicado. “Será necesario abordar las repercusiones de la pandemia en las perspectivas de rentabilidad bancaria y las finanzas públicas a mediano plazo para que nuestro sistema financiero pueda continuar apoyando la recuperación económica”.

Sostenibilidad de la deuda

La respuesta principal de los Gobiernos hasta el momento ha sido proporcionar respaldos financieros masivos para mantener a flote a empresas y evitar que trabajadores pierdan sus empleos.

Los problemas para la sostenibilidad de la deuda podrían surgir si la recesión resulta ser peor de lo esperado, obligando a los Gobiernos a pagar más ayuda. Los niveles más altos de deuda podrían “reavivar las presiones sobre los soberanos más vulnerables”, dijo el banco central.

El informe muestra que la deuda pública entre los Estados miembro de la eurozona aumentó a 103% del PIB, desde 86% el año pasado, debido a las medidas de apoyo y una caída en los ingresos fiscales. La economía podría contraerse hasta 12% este año, aunque Philip Lane, economista jefe del BCE, dijo el martes que la región “probablemente esté creciendo un poco ahora”.

Las tasas son ahora una carga

El BCE reconoció que las tasas de interés ultrabajas, que resaltó en informes anteriores como una posible fuente de inestabilidad financiera, ahora probablemente existirán por más tiempo. Junto con la caída en los precios de los activos, eso es un riesgo para la rentabilidad bancaria, y “la solvencia de las aseguradoras podría debilitarse significativamente”.

Las empresas corren un mayor riesgo de rebajas en la calificación crediticia que podrían elevar sus costos de financiamiento, especialmente exponiendo a aquellas que se endeudaron en los últimos años en medio de bajas tasas de interés.

Del mismo modo, la vivienda y los bienes raíces comerciales representan un riesgo, ya que “las altas valoraciones de activos antes del impacto probablemente exacerbaron la corrección del mercado”.

El informe del BCE cerró con un llamado a fortalecer los mercados de capitales del bloque para ayudar en la recuperación y hacer frente a riesgos adicionales como el brexit.

Nota Original:ECB Says Euro Area Still on Shaky Ground as Economy Reopens (1)

©2020 Bloomberg L.P.