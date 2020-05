La Cámara Baja de Brasil pide armonía entre poderes y preservar la democracia

En la imagen el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 26 may (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, pidió este martes una mayor armonía entre los tres poderes para derrotar el coronavirus, llamó a "preservar la democracia" y defendió el papel de la prensa, en un discurso con varios recados críticos hacia el mandatario Jair Bolsonaro.

El jefe de la Cámara Baja realizó un pronunciamiento antes del inicio de una sesión virtual en el que demandó "pacificar los espíritus" en plena escalada de la pandemia, que deja ya en el país casi 23.500 muertos y cerca de 375.000 casos confirmados.

"Nuestro gran desafío es derrotar al coronavirus y vencer la crisis social y económica que se avecina, preservando nuestra democracia, repito, preservando nuestra democracia", expresó.

La crisis sanitaria ha generado graves tensiones entre el Parlamento y Bolsonaro, que niega la peligrosidad de la enfermedad, censura las cuarentenas y ha participado en las últimas semanas en protestas en que se ha pedido el cierre del Congreso y del Tribunal Supremo.

"Es preciso tener claro que la cuarentena, el aislamiento social, no son los culpables de derribar la economía. Quien derriba la economía es el virus; el distanciamiento momentáneo de las personas salva vidas", subrayó Maia.

El diputado se refirió además al Supremo y afirmó que el Congreso "respeta y cumple la decisiones judiciales", aunque a veces no esté de acuerdo con las mismas.

Bolsonaro también mantiene un pulso con la máxima corte del país, que ha paralizado algunas de sus iniciativas y supervisa una investigación en su contra conducida por la Fiscalía por una presunta "injerencia" política e ilegal en la Policía Federal, que a su vez investiga a dos de los hijos del gobernante.

El instructor del caso en el Supremo, Celso de Mello, pidió al Ministerio Público Federal evaluar si es necesario aprehender el celular del jefe de Estado para continuar con las pesquisas.

No obstante, el líder ultraderechista ya advirtió que "jamás entregaría" su celular, aunque se lo ordene la justicia.

Maia también destacó en su discurso la importancia de una prensa "libre" para la "consolidación de la democracia", en otra alusión implícita a la postura del gobernante.

Bolsonaro mantiene una postura de enfrentamiento constante con los grandes medios de comunicación del país, a los que percibe como un "enemigo" que intenta derrocar su Gobierno.

"Los brasileños nos exigen trabajo y el respeto por los que más sufren. Les pido que sigamos teniendo altivez y equilibrio, firmeza y ponderación. Es imprescindible cuidar de la relación armoniosa e independiente entre los poderes de la República", dijo Maia.

No obstante, pese a esas fricciones, destacó la "elegancia" y la "cordialidad" con que fue recibido por Bolsonaro para una reunión entre ambos hace unas dos semanas.

"Dialogar es la naturaleza del Parlamento. Por eso veo con naturalidad el esfuerzo del Gobierno en ampliar su base política", declaró.

"Es hora de que todos elevemos el nivel de nuestro entendimiento, de nuestras palabras y nuestras acciones para ser dignos de liderar el pueblo brasileño", añadió.

En su condición de presidente de la Cámara Baja, Maia es el encargado de abrir un eventual juicio político contra Bolsonaro, contra quien ya ha sido presentada una treintena de pedidos de 'impeachment', tanto por su gestión en la crisis sanitaria, como por las supuestas injerencias en el comando de la Policía Federal.

No obstante, el diputado ha descartado hasta ahora iniciar ese tortuoso proceso porque, según él, la "prioridad" ahora es el combate a la pandemia.