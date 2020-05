Haití supera los 1.000 casos de contagios de coronavirus

Varias personas con mascarilla caminan por la calle en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Herve Abelard/Archivo

Puerto Príncipe, 26 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Haití informó este martes de 105 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que los infectados suman 1.063, mientras que los fallecidos totalizan 31, tras 4 nuevas defunciones.

En el empobrecido país caribeño hay, además, 3.328 casos sospechosos de la enfermedad, incluidos 1.006 transmitidos localmente, de acuerdo con la información.

En tanto, 22 personas se han curado tras infectarse del patógeno.

De los 1.063 casos confirmados, el 39,7% son mujeres y el 60,3% hombres.

El departamento más afectado es el Oeste con 769 casos acumulados y 19 muertes. La ciudad más afectada es Delmas con 208 infecciones, seguida de Puerto Príncipe con 179 y Petion-Ville con 163 casos.

El Instituto Haitiano de Estadística e Información (IHSI) anunció ayer en una conferencia de prensa que dispone de la tecnología para identificar a las personas que tuvieron contacto con contagiados.

En el país se han reportado muchos casos de fiebre estas semanas, pero las personas afectadas se niegan a ir al hospital y prefieren ser tratadas en casa con la medicina tradicional, según testimonios recogidos por Efe, situación que ha causado varias muertes.

Al respecto, el director general del Ministerio de Salud de Haití, Lauré Adrien, explicó que "no hay una epidemia de fiebre, si no una epidemia del COVID-19", por lo que tan pronto una persona presenta fiebre "se le aconseja ipso facto" entrar en cuarentena.

A pesar del aumento de los casos de contaminación, la población haitiana sigue sin respetar las medidas establecidas por las autoridades, como el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos.

Haití, el país más pobre de América y con un sistema sanitaria bastante deficiente, está en estado de emergencia sanitaria, el cual ha sido extendido por dos meses.

Según un decreto publicado la semana pasada, está prohibido tomar fotos, videos o cualquier otra técnica de captura de imágenes a un paciente de coronavirus sin su autorización, bajo pena de multa de 10.000 gourdes (unos 94 dólares), 15 días de prisión o 30 días de servicio comunitario.

La Comisión Científica creada por el Ejecutivo para dar seguimiento a la pandemia anunció un pico de la enfermedad para finales de mayo y principios de junio.