Guatemala registra COVID-19 en los 22 departamentos y más de 100 municipios

Guatemala, 25 may (EFE).- Guatemala contabiliza casos positivos de coronavirus en los 22 departamentos que componen el país y en más de 110 municipios de los 340 que tiene la nación centroamericana, según explicaron este lunes a la Agencia EFE fuentes locales y de Gobierno.

Desde que se registró el primer caso positivo en un paciente que viajó a Europa, hace 73 días, el coronavirus ha avanzado por Guatemala, que, según datos oficiales, tiene hasta la última actualización del domingo al menos 3.424 casos positivos y 58 personas fallecidas.

Pese a que el Gobierno no ha ofrecido detalles de los casos por municipio ni por departamento desde que se superaron los 60 casos a principios del mes de abril, autoridades municipales o del propio Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y otras entidades públicas han confirmado casos de pacientes contagiados en sus localidades.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, acusó a los medios de pedir y publicar información sensible de los pacientes, lo que ponía supuestamente en riesgo la vida de los contagiados al provocar reacciones violentas de vecinos de las personas con el virus.

Por tanto, desde principios de abril el Gobierno se limitó a informar de los casos a nivel regional, por bloques de departamentos, por lo que se desconoce de manera oficial el lugar de origen de los pacientes así como la ruta de contagio.

Incluso, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha emitido acuerdos para prohibir a sus trabajadores brindar información a medios de comunicación, algo que ha puesto en pugna a la cartera sanitaria con algunas municipalidades, que han ofrecido conferencias que han ilustrado el estado de situación de la pandemia en su localidad.

El virus se ha esparcido en los 22 departamentos que componen el país y en al menos 110 de los 340 municipios del país, según fuentes municipales a todo nivel.

El departamento de Guatemala, en el centro del país, es uno de los más afectados, aunque también se encuentran brotes amplios en los municipios de San Marcos (oeste), El Progreso (centro) y Zacapa (este).

Además de haber alcanzado la totalidad de departamentos, el virus también ha infectado a más de 185 trabajadores y funcionarios públicos, entre los que se encuentran más de 113 policías y 32 miembros del personal de salud.

El Ministerio de Salud ha reportado la región central, de los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango, como la de mayor cantidad de contagios, con el 74,39 por ciento de los casos positivos del país, seguido de la región del oeste (Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos), con el 8,91 por ciento.

La región del este (Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso) suma el 5,52 por ciento del total de casos; el norte (Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá) suman el 5,96 por ciento; mientras que la costa sur (Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu) tiene el 5,23 por ciento.

El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, criticó el 14 de abril esta selección de las regiones del país y recomendó al mandatario presentar la distribución de los casos de acuerdo a la Ley Preliminar de Regionalización para el Ordenamiento Territorial del país, que en el artículo tres establece ocho regiones para la nación centroamericana..

Guatemala, con más de 16 millones de habitantes, tiene un 60 por ciento de su población viviendo en pobreza y pobreza extrema, además de uno de cada dos niños con desnutrición crónica, según organismos internacionales.

La situación, sin embargo, se agravará por la pandemia, contra la que el Gobierno ha definido una serie de restricciones como la circulación interdepartamental, toques de queda vespertinos entre semana y totales en fines de semana y el cierre total de las fronteras aéreas y terrestres.