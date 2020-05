Funes Mori se despide de temporada tras operarse del tendón recto anterior

El jugador del Villarreal, Ramiro Funes Mori. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Vila-real (Castellón), 26 may (EFE).- El defensa argentino del Villarreal Ramiro Funes Mori ha sido operado con éxito este martes de una rotura completa del tendón directo del recto anterior de la pierna derecha y se despide de lo que resta de temporada.

La operación se ha realizado en el Hospital Quirón de Barcelona a manos del doctor Ramón Cugat tras la lesión sufrida el pasado jueves en la sesión de entrenamiento del Villarreal, tal y como informó este lunes el club castellonense, que también comunicó en ese momento el alcance de la dolencia y la necesidad de un intervención inmediata.

Tras esta intervención, el jugador deberá estar un mínimo de tres meses de baja, lo que le obliga a decir adiós a lo que resta de temporada y a pensar ya en la próxima campaña, en la que se espera pueda estar con el resto de la plantilla en el inicio de pretemporada.

Funes Mori esperaba poder disfrutar de una mayor cantidad de minutos en estos once últimos partidos, ya que esta no había sido una temporada en la que estuviera disfrutando de oportunidades pero esta lesión deja al jugador sin opciones de cerrar la temporada con mejores sensaciones de las que había tenido a lo largo del curso.