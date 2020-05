Focos de contagio en Perú se trasladan a los paraderos de transporte urbano

En el inicio de un nuevo tramo de la cuarentena, que se extenderá hasta el 30 de junio, Vizcarra informó que a partir de este lunes hay más transporte público en las ciudades y, por ese motivo, se realizó una evaluación en cuatro paraderos de la capital peruana. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 25 may (EFE).- Después de haberse detectado que los mercados son grandes focos de infección del COVID-19 en Perú, el presidente peruano, Martín Vizcarra, advirtió que los paraderos de transporte urbano pueden convertirse en nuevos lugares de contagio, al reanudarse más actividades económicas en el país.

En el inicio de un nuevo tramo de la cuarentena, que se extenderá hasta el 30 de junio, Vizcarra informó que a partir de este lunes hay más transporte público en las ciudades y, por ese motivo, se realizó una evaluación en cuatro paraderos de la capital peruana.

En la Línea 1 del Metro de Lima, una de las vías de transporte más usadas por la población, las autoridades analizaron a pasajeros que se iban a embarcar en las estaciones de Caja de Agua, en el este de la ciudad, y de Gamarra, cerca al centro histórico y que conduce al principal emporio textil del país.

En la estación de Caja de Agua, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima y con la mayor cantidad de casos, hubo un 43,7 % de positivos, y en Gamarra, en el distrito de La Victoria, se detectó un 25,3 % de contagiados entre los pasajeros.

VIRUS VIAJA EN BUS

El descarte de la enfermedad también se hizo en dos estaciones del sistema de autobuses del Metropolitano, uno en Naranjal, en el distrito norteño de Independencia, donde se detectó un 15,3 % de positivos, y otro en Matellini, en el distrito sureño de Chorrillos, que reveló un 13,4 % de casos.

"San Juan de Lurigancho tiene el mayor porcentaje de positivos", reafirmó el jefe de Estado durante la presentación desde el Palacio de Gobierno del reporte de medidas adoptadas para enfrentar la enfermedad, que ya se alcanza a más de 123.000 personas.

El mandatario dijo que "los pasajeros se van a subir al tren y al Metropolitano, en las unidades hay gente sana, sin el virus", pero advirtió que si no se respeta "en el tránsito urbano las medidas de distanciamiento social, la mascarilla y la higiene, estas personas que se van a subir pueden generar el contagio correspondiente".

En ese sentido, anunció que desde este martes se evaluará a pasajeros en otras estaciones y líneas de sistemas de transporte.

NUEVO RÉCORD DE FALLECIDOS

El informe del Ministerio de Salud (Minsa) de este lunes confirmó un nuevo récord diario de fallecidos desde que empezó la epidemia en el país, el pasado 6 de marzo, al reportar 173 decesos, con lo que la cifra total de víctimas mortales llegó a 3.629.

Además, los casos detectados subieron a 123.979, con otros 4.020 desde el anterior reporte, aunque los recuperados llegaron a 50.949, luego de que en las últimas horas 1.154 personas recibieran el alta médica en hospitales o cumplieran con su cuarentena domiciliaria.

Del total de infectados, 8.097 están hospitalizados, al sumarse 318 en las últimas horas, y 909 permanecen en unidades de cuidados intensivos del país (UCI), 11 menos que el domingo.

Las autoridades peruanas remarcan que los numerosos casos detectados en el país se deben también a la gran cantidad de pruebas que se realizan, que llegaron a 840.922, tras las 19.955 realizadas desde el anterior reporte, entre rápidas y moleculares.

NUEVOS HORARIOS DE INGRESO

Vizcarra también anunció este lunes que, conforme se vaya incrementando la fuerza laboral, el Ministerio de Transportes va a coordinar que se ofrezcan horarios diferenciados para el ingreso al trabajo, con el fin de evitar aglomeraciones en los paraderos.

Aunque aún está prohibido el transporte interprovincial, a partir de este lunes las personas pueden utilizar su vehículo particular para hacer compras dentro del distrito en el que residen.

El presidente recordó que hay mercados mayoristas en Lima que tienen entre un 79 % y un 86 % de enfermos con el COVID-19, lo que ha generado la intervención en todos esos centros de abastos para cambiar el orden y sus sistemas de limpieza sanitaria.

"El esfuerzo lo hemos puesto nosotros, pero el éxito lo vamos a lograr con el involucramiento de los alcaldes, (porque) los mismos clientes no van a querer ir a un mercado con alto índice de contagio", afirmó el gobernante.

DUPLICAR CAMAS DE HOSPITAL

Por otro lado, Vizcarra reiteró que para fines de junio se tiene la meta de duplicar la capacidad de respuesta hospitalaria tanto en número de camas para hospitalización, que actualmente son 10.965, como en las de UCI, que son 909.

"Hasta fines de junio tenemos que duplicar nuestra capacidad de respuesta y pasar a las 2.000 camas UCI; con esa cantidad podemos atender la demanda de la población", afirmó.

Asimismo, indicó que se han incrementado a 250 los grupos de respuesta rápida que están a cargo de las pruebas de descarte a domicilio en Lima, y se busca llegar a 5.000 a nivel nacional.

"Se está incorporando a ese equipo un médico para que, en el caso que encontremos positivos, prescriba el tratamiento", dijo antes de remarcar que se busca que "en una etapa temprana se pueda atender a la mayor cantidad de casos".

El Gobierno ha destinado, además, 200 millones de soles (57,1 millones de dólares) para que el Ministerio de Salud compre medicinas para atender a 200.000 pacientes y equipar a los hospitales y centros de salud con estos insumos.

PRUEBA MOLECULAR

El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que el Instituto Nacional de Salud (INS) está desarrollando una prueba molecular nacional y dijo que, si eso se logra, se girará la estrategia "para ampliar la toma de la prueba molecular" en el país.

En la actualidad, Perú tiene una capacidad instalada para procesar 3.000 pruebas moleculares diarias en todo el país, después de empezar la pandemia con 500 pruebas al día, razón por la cual la mayoría de los 840.000 análisis realizados han sido serológicos o rápidos.