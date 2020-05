Festival de cine global busca acortar distancias por coronavirus

LOS ÁNGELES (Reuters) - El Festival de Cine de Cannes fue cancelado y los eventos de Venecia y Toronto están en duda, pero esta semana los amantes del séptimo arte podrán disfrutar una muestra de la experiencia de un festival desde la comodidad de sus hogares.

El evento de 10 días "We Are One: A Global Film Festival", que comenzará el viernes en YouTube, presentará películas nuevas y clásicas, conversaciones con directores, conciertos y comedias seleccionadas por 21 festivales, incluidos Berlín, Cannes, Venecia, Toronto y Nueva York.

La pandemia de coronavirus forzó la cancelación de eventos culturales donde se estrenan muchas películas independientes.

"We Are One" presentará más de 100 filmes que representan a 35 países. El programa incluye el estreno mundial del documental "Iron Hammer" sobre la exestrella del voleibol chino "Jenny" Lang Ping, conversaciones con los directores Bong Joon Ho y Guillermo del Toro, y una reunión del elenco de "Almost Famous" en su aniversario número 20.

"Podrán ver el estreno de la película y durante ese estreno los realizadores saldrán y la presentarán. Habrá un diálogo después", agregó Jane Rosenthal, quien organizó el evento global.

Rosenthal contó que la idea surgió del Festival de Tribeca, que ella y el actor Robert De Niro lanzaron en 2002 para revitalizar el bajo Manhattan, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center.

"Globalmente estamos todos en el mismo lugar, excepto que (el coronavirus) lo hace aún más difícil. No podemos reunirnos físicamente. Así que empecé a pensar en cómo unir el mundo en un momento de necesidad", agregó.

Si bien el festival se transmitirá de forma gratuita, se pedirá a los espectadores que realicen una donación al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, de la Organización Mundial de la Salud.

