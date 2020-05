El Supremo venezolano anula la presidencia parlamentaria de Juan Guaidó

En la imagen, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 26 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este martes nula la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que encabeza Juan Guaidó desde el mes de enero y en su lugar reconoce el delegación liderada por Luis Parra, un disidente de la oposición venezolana.

"La Sala Constitucional del TSJ declaró válida la Junta Directiva de AN (...) la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como Presidente, Franklin Duarte como Primer Vicepresidente y José Gregorio Noriega como Segundo Vicepresidente", dice una nota de prensa del Supremo.

El fallo también establece que cualquier persona pública o privada "que preste o ceda espacio" para la instalación de un parlamento paralelo o virtual "será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".