El partido benéfico "The Match" genera cerca de seis millones de espectadores

A handout photo made available by Getty Images for The Match shows golfer Tiger Woods of the US playing a shot from the tenth tee during The Match: Champions for Charity at Medalist Golf Club in Hobe Sound, Florida, USA, 24 May 2020. EFE/EPA/MIKE EHRMANN

Atlanta (EE.UU.), 25 may (EFE).- Como se esperaba la trasmisión del partido benéfico de golf "The Match", en el que participaron dos de las máximas figuras del golf profesional de la PGA y de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), fue todo un éxito a nivel de la audiencia de televisión con cerca de seis millones de telespectadores que lo vieron.

La transmisión de duelo "The Match: Champions for Charity" atrajo un promedio de 5,8 millones de espectadores en las cuatro cadenas el grupo Turner que lo trasmitieron ayer, domingo, por la tarde.

El "Champions for Charity" fue transmitido por TNT, TBS, truTV y HLN.

Turner Sports informó la noche de este lunes que se trata de la ronda de golf más vista en la historia de la televisión por cable.

La marca anterior era de 4,9 millones de espectadores para el Masters de 2010 en ESPN, el año en que Tiger Woods volvió al golf por primera vez desde el escándalo en su vida personal.

Woods y el exmariscal de campo Peyton Manning, ganador de dos títulos de Super Bowl, se quedaron con la victoria por un hoyo sobre Phil Mickelson y Tom Brady en el partido que se disputó en el Medalist Golf Club, de Hobe Sound (Florida), sin espectadores.

Un duelo de gran entretenimiento en lo deportivo y en el enfrentamiento verbal que mantuvieron los cuatro protagonistas, que además dejó una recaudación de 20 millones de dólares para un fondo de ayuda contra el COVID-19, el doble de lo que se había establecido.

El punto más al alto de audiencia fue de 6,3 millones entre las 5:45 y las 6 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

Se dio alrededor de esa hora cuando Brady, el nuevo mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, quien había sido ridiculizado en redes sociales por sus habilidades para jugar golf, acalló al analista de la NBA Charles Barkley al embocar desde el fairway para un birdie.

Brady también protagonizó la situación más embarazosa al sufrir el descosido en la parte posterior de los glúteos de los pantalones largos que llevaba puestos y que no se quiso cambiar.

Fue el segundo domingo consecutivo con golf en vivo por televisión desde que la pandemia del coronavirus obligó a la suspensión del deporte el pasado 13 de marzo.

La semana previa, el golfista norirlandés Rory McIlroy y Dustin Johnson vencieron a Rickie Fowler y Matthew Wolff en Seminole (Florida), en una exhibición para NBC Sports que atrajo a 2,35 millones de espectadores en todos los formatos.

La gira de la PGA tiene programado su regreso a la competición en dos semanas con el torneo Charles Schwab Challenge, a disputarse en el Colonial Club de Fort Worth (Texas).