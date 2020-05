El jefe médico chino pide relajar las medidas contra el virus en Hong Kong

Compradores cruzan una calle durante las fuertes lluvias en Hong Kong, China. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong, 26 may (EFE).- El jefe del equipo médico de expertos designado por China para combatir el coronavirus, Zhong Nanshan, alabó las medidas de prevención contra la epidemia adoptadas en Hong Kong e instó a las autoridades a que relajen las restricciones en la frontera con China continental, informó hoy un medio local.

En una entrevista con el periódico South China Morning Post, el experto elogió los esfuerzos de la ciudad financiera para contener la COVID-19 y pidió más cooperación entre las autoridades de Hong Kong y de China continental para permitir viajes entre ambos lados sin necesidad de realizar una cuarentena obligatoria.

"Hong Kong lo ha hecho maravillosamente esta vez, completamente diferente a cómo lo hizo hace 17 años durante la epidemia del SARS", afirmó el prestigioso neumólogo chino, de 83 años, que jugó un papel destacado en la lucha contra esa enfermedad en 2003, que se cebó especialmente con la excolonia británica.

Zhong indicó que las autoridades "deberían dar el paso" y establecer un sistema de códigos sanitarios en los móviles que sea reconocido en ambos lados.

Añadió que, en este momento, "no es esencial" que una persona quede aislada en Hong Kong durante 14 días dado que "la ciudad se enfrenta a grandes problemas económicos".

Hong Kong no contabiliza nuevos casos de coronavirus desde hace más de diez días y en la ciudad quedan 32 enfermos activos de entre los 1.065 casos totales detectados desde el comienzo de la pandemia, de los que cuatro han muerto.

Entretanto, la jefa del Ejecutivo local hongkonés, Carrie Lam, anunció hoy en rueda de prensa que la ciudad relajará parte de las medidas de distanciamiento social adoptadas para combatir la propagación de la COVID-19.

Así, karaokes o clubes nocturnos se unirán a otros espacios ya abiertos -como gimnasios y salones de belleza- y podrán reanudar sus operaciones desde este viernes, según la agencia estatal china Xinhua.

También se reanudarán los servicios de transferencia de vuelos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, mientras que las escuelas de la urbe podrán abrir gradualmente desde el miércoles.

Por otra parte, Lam reiteró hoy su respaldo a la ley de seguridad nacional para Hong Kong que el Gobierno de Pekín planea aprobar esta semana y aseguró que las libertades de los hongkoneses no están en peligro.

La Policía de Hong Kong detuvo al menos a 180 personas este domingo durante una protesta contra la nueva ley, que prohibirá "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras".

Actualmente, se debate en la Asamblea Nacional Popular china (ANP) y se prevé que sea aprobada antes de su conclusión el jueves.

Varias organizaciones civiles han condenado la medida que planea Pekín al considerar que limitará las libertades de los hongkoneses.