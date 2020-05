El festival de cine "We Are One" presenta más de 100 películas de 35 países

El director de cine surcoreano Bong Joon-ho. EFE/EPA/DAVID SWANSO/Archivo

Nueva York, 26 may (EFE).- El esperado festival de cine online "We Are One", que ha unido a algunas de las muestras más importantes del mundo, como las de Tribeca, Cannes, Sundance, Berlín, Venecia o San Sebastián, anunció este martes una programación con más de 100 películas de 35 países, además de charlas con algunas de las figuras más importantes del mundo del cine.

Desde el próximo 29 de mayo al 7 de junio, "We Are One: A Global Film Festival", organizado por los responsables del Festival de Cine de Tribeca, podrá verse de forma gratuita y de manera exclusiva en YouTube en una iniciativa que supone una respuesta mundial al frenazo en seco que ha provocado en el séptimo arte la pandemia del coronavirus.

El evento, que tiene como objetivo poner de relieve "películas que tienen el poder de generar cambios y unir a audiencias de todo el mundo", contará además con la presencia virtual de importantes cineastas como Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, Song Kang-ho, Jane Campion o Claire Denis, que hablarán sobre algunos de los momentos más relevantes del cine.