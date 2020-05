El Dow Jones sube un 2,38 % por las reaperturas económicas y los avances en vacunas

Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, New York, USA, 20 March 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 26 may (EFE).- Wall Street abrió este martes al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 2,38 % motivado por los avances de una potencial vacuna contra el COVID-19 y el repunte de la actividad económica tras las reaperturas en la mayor parte los estados de EE.UU.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba 581,66 puntos hasta 25.046,82, mientras que el selectivo S&P 500 se situaba por primera vez desde marzo por encima de los 3.000 puntos y avanzaba un 2,05 % o 60,71 unidades, hasta los 3.016,16.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, subía un 1,69 % o 157,45 enteros, hasta 9.482,04.

El parqué neoyorquino, que reabrió sus puertas hoy tras haber permanecido cerrado desde el pasado 19 de marzo, recibía con optimismo los avances de la farmacéutica Novavax con su vacuna experimental contra el COVID-19 tras anunciar que había comenzado su primer ensayo con humanos, de los que espera resultados preliminares en julio.

En las últimas semanas, los inversores han permanecido atentos a los avances científicos con respecto a la vacuna, especialmente después de que la biotecnológica Moderna asegurase que 45 participantes de su primer ensayo con personas habían desarrollado anticuerpos.

También contribuía a las ganancias las reaperturas económicas en buena parte de los estados y la buena actuación del indicador S&P 500, que es considerado el "medidor real" del estado del mercado y que los analistas miran para buscar tendencias al largo plazo.

Tras las preocupaciones iniciales en torno a si las reaperturas eran algo prematuras y podían provocar un repunte del patógeno, los inversores operan ahora con optimismo tras comprobar que de momento no se han producido rebrotes significativos del virus a pesar de la relajación de las medidas de contención.

El jefe de inversiones de la multinacional financiera Baird, Bruce Bittles, dijo en una nota a sus clientes recogida por CNBC que "la vuelta hacia un mercado bursátil fuerte y hacia el crecimiento económico depende en buena parte de que la capacidad de contención del virus sea suficiente como para permitir la reapertura de negocios y la vuelta de los hábitos de consumo de los clientes".

"El mercado parece estar inclinado a una recuperación económica rápida en forma de V que ayudaría a explicar las subidas recientes", remató Bittles.

Por sectores, todos cotizaban en positivo y las mayores ganancias eran para el financiero (4,17 %), el industrial (3,98 %), el energético (3,01 %) y el de materias primas (2,02%).

Entre los treinta valores del Dow Jones también se situaban todos en verde y las mayores subidas eran de Raytheon Technologies (6,7 %), Dow Inc (6,11 %) y Goldman Sachs (5,19 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 3,67 % hasta los 34,47 dólares el barril, el oro bajaba a 1.722,4 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 0,701 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,097.