El Constitucional admite un recurso a una ley sobre las elecciones en Bolivia

La Paz, 26 may (EFE).- El Tribunal Constitucional de Bolivia admitió un recurso contra una ley que establece que deben celebrarse elecciones en 90 días, un plazo que no obstante sigue corriendo.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por parlamentarios afines a la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, contra una ley aprobada por el Parlamento boliviano con la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Un pronunciamiento de esta magistratura conocido este martes resolvió "admitir la resolución de inconstitucionalidad abstracta" presentada por los legisladores Óscar Ortiz, ahora ministro interino, Silvia Guzmán y Rose Marie Sandoval, de Unidad Demócrata (UD).

La admisión del recurso no implica la aprobación de las medidas cautelares que reclamaban, como la paralización de la vigencia de la ley.

El MAS, en un comunicado, subrayó este aspecto, que la ley "sigue vigente por presunción de constitucionalidad y sigue corriendo el plazo para que el órgano electoral desarrolle o prepare las elecciones generales para este 2020", pues es el competente para fijar una fecha para los comicios.

A la vez que destacó que si bien fue admitido ese recurso, el mismo tribunal rechazó otro, presentado por la también senadora de UD Carmen Eva Gonzales, que se refería específicamente al artículo que sobre los 90 días, un plazo que vence el próximo 2 de agosto.

La ley fue aprobada el pasado 30 de abril en un pulso entre la mayoría parlamentaria del MAS y Áñez, quien se negó a promulgarla y la devolvió al Parlamento argumentando que no se pueden fijar plazos mientras el país tiene declarado el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.

La presidenta del Legislativo, Eva Copa, dio la aprobación final en una sesión que consideran ilegal los partidarios de Áñez, algo que el propio Constitucional rechaza ahora en su pronunciamiento que fuera así.

El plazo cuenta desde el 3 de mayo, cuando estaban previstas las elecciones, pero fueron aplazadas sin fecha por el Tribunal Supremo Electoral, que es el que convoca los comicios en Bolivia.

El MAS defiende que ir a elecciones y la lucha contra la pandemia no son incompatibles, mientras que el Gobierno transitorio da prioridad a las necesidades médicas sobre las electorales.

Los comicios para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados están pendientes desde las frustradas elecciones del 20 de octubre del año pasado, que fueron anuladas entre denuncias de fraudulentas tras haber sido dado como ganador a Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

Morales renunció a la Presidencia denunciando un golpe de Estado para privarlo de su nueva victoria electoral y derrocarlo en medio de presiones de militares y policías, entre otras.

La entonces senadora Áñez, ahora además candidata presidencial, asumió de forma interina el poder en noviembre pasado con el compromiso de ir a las urnas lo antes posible, aunque en un reciente discurso dijo que sus prioridades son la salud y la economía, sin citar los comicios.