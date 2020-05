El 96 % de españoles quiere que la UE regule el comercio de animales exóticos

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/ Archivo

Bruselas, 26 may (EFE).- El 96 % de los españoles quiere que la Unión Europea regule el comercio de animales exóticos, una idea compartida por los ciudadanos de otros Estados miembros como Alemania (90 %), Francia e Italia (82 % ambos) según una encuesta publicada este martes.

Las conclusiones del estudio, llevado a cabo por la empresa SavantaComRes a petición de las organizaciones de bienestar animal Eurogroup for Animals y AAP Animal Advocacy and Protection, recogen las respuestas a entrevistas realizadas online a 6.137 ciudadanos de seis países (España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Finlandia) entre el 11 y el 17 de febrero pasados.

La gran mayoría de encuestados (92 %) en esos países cree que capturar animales salvajes para convertirlos en mascotas es "un error".

Además, hay un amplio respaldo a la idea de regular mejor el comercio de estos animales y en particular a una normativa comunitaria sobre la venta de animales exóticos como mascotas (idea que apoya el 88 % de entrevistados en los seis Estados miembros).

Por otra parte, para el 89 % de los españoles no se debería permitir que los animales exóticos sean convertidos en mascotas, al igual que para el 87 % de los franceses, el 86 % de los alemanes, italianos, polacos y finlandeses.

Según el 86 % de los españoles, no es seguro tener esos animales en casa, opinión que comparte el 87 % de los alemanes y finlandeses, el 84 % de franceses y polacos y el 82 % de los italianos.