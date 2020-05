Dorna Sports y CKH Innovations, tres años de contrato para MotoGP eSport

La empresa española Dorna Sports y CKH Innovations Opportunities Development (CKH IOD), han firmado un acuerdo de tres años, de 2020 a 2022 para que dos de las principales compañías de la marca 3 Group, 3 Austria y WINDTRE, se conviertan en socios del Campeonato de MotoGP eSport. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 26 may (EFE).- La empresa española Dorna Sports y CKH Innovations Opportunities Development (CKH IOD), han firmado un acuerdo de tres años, de 2020 a 2022 para que dos de las principales compañías de la marca 3 Group, 3 Austria y WINDTRE, se conviertan en socios del Campeonato de MotoGP eSport.

Desde su inicio, el campeonato de eSport de MotoGP ha acumulado más de 64 millones de reproducciones de vídeos en línea, 247 millones de impresiones y más de ocho millones de compromisos, lo que combinado con 20 desafíos en línea y siete eventos "in situ", perfila al Campeonato como uno de los juegos más grandes en el panorama virtual.

En 2020, veintidós jugadores se han clasificado para pasar la Selección de los equipos de MotoGP, que pueden elegir al jugador que los representará a lo largo de la Serie "in situ" y en el que estarán representados desde Indonesia hasta Brasil, de Australia al Reino Unido, de Italia hasta Taiwán y muchos más.