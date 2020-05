DefinedCrowd respaldada por Amazon con miras a cotizar en bolsa

(Bloomberg) -- DefinedCrowd, startup respaldada por Amazon.com Inc. que proporciona sets de datos para entrenar programas de voz que funcionan con inteligencia artificial, está poniendo su mirada en una salida a bolsa dentro de los próximos cinco años, a medida que las interacciones de voz entre humanos y máquinas se vuelven más comunes.La compañía con sede en Seattle recaudó US$50,5 millones en una reciente ronda de financiación liderada por inversionistas existentes, allanando el camino para una oferta pública inicial en los próximos cinco años, dijo su directora ejecutiva, Daniela Braga, en una entrevista. La compañía declinó hacer comentarios con respecto a su valoración.

“Es el camino hacia una OPI”, dijo Braga y agregó que la ambición de su compañía es apoyar el desarrollo de la IA para que las personas eventualmente “se comuniquen con las máquinas de la misma manera que lo hacemos con los humanos”.

Fundada por Braga en 2015, DefinedCrowd selecciona datos de voz y texto para clientes tales como BMW AG y Mastercard Inc. para capacitar asistentes virtuales y chatbots de servicio al cliente. La compañía diseña los sets de datos para que sean diversos y equilibrados y representen ciertos dialectos o rangos de edad para las audiencias con mayor probabilidad de usar los sistemas. Los ingresos crecieron 656% el año pasado y se espera que se tripliquen este año, dijo Braga.

Una vez que la pandemia disminuya, agregó Braga, espera que las empresas de una variedad de industrias, incluida la telesalud y la educación, desarrollen asistentes personales de inteligencia artificial para prestar un mejor servicio a los clientes, algo que podría requerir datos más específicos que incorporen el vocabulario de una industria.

Amazon, Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. han sido criticadas por revelaciones respecto de que utilizaron grabaciones de las interacciones de los clientes con asistentes virtuales para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

Por el contrario, DefinedCrowd utiliza una plataforma de colaboración masiva, Neevo, para generar datos de una comunidad paga de más de 290.000 miembros en 70 países. Se les pide a los miembros de la plataforma que completen tareas como grabar sus voces o transcribir y anotar grabaciones en lugar de extraer datos de clientes que usan productos de AI de voz.Braga dijo que los fondos recién recaudados ayudarán a la compañía a expandir sus productos y que aumentará el número de empleados a casi el doble en 2020 Actualmente, la empresa emplea a unas 268 personas. Los inversionistas existentes que participaron en la ronda de financiación incluyen a Evolution Equity Partners, Kibo Ventures, Portugal Ventures, Bynd Venture Capital, EDP Ventures y Ironfire Ventures. Entre los inversionistas nuevos se cuentan a Semapa Next y Hermes GPE.Braga dijo que Amazon y Sony Corp., que también es un inversionista existente, no aumentaron su participación en la última ronda. Agregó que parte de la estrategia fue no aumentar la participación de otras compañías a medida que DefinedCrowd avanza hacia una OPI.

