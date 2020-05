Contagios diarios de COVID-19 bajan a 552 en Argentina y las muertes son 467

Personas hacen fila frente a un centro médico en el barrio de emergencia Villa 1-11-14, uno de los más afectados por el COVID-19, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 25 may (EFE).- La cifra diaria de contagios por COVID-19 en Argentina fue este lunes, Día de la Patria en el país, de 552, un bajón de 171 personas respecto a los que se detectaron el domingo, con 12.628 positivos totales, mientras que 15 muertes elevaron el total de fallecimientos a 467.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y por el amplio cordón urbano que la rodea y que pertenece a la provincia de Buenos Aires, continúa como foco principal de la pandemia en el país austral y copó un día más los nuevos contagios.

Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud, Buenos Aires contabilizó 375 positivos en las últimas 24 horas, mientras que la provincia de Buenos Aires tuvo 159: 534 entre ambas, el 96,73 % del total.

Desde el inicio de la pandemia, la capital ha informado de 5.875 contagios y la provincia de Buenos Aires ha reportado 4.219.

Cerca de 13 millones de personas viven en el AMBA, lo que significa alrededor de un tercio de las que viven en Argentina, y la cuarentena que rige hasta el 7 de junio es más estricta en esa zona.

La situación es especialmente delicada en los asentamientos humildes conocidos como villas miseria, con algunas de ellas en las que los contagios por coronavirus se han disparado en las últimas semanas, mientras también crecen a un ritmo alto en el resto de la capital.

Del total de 12.628 casos que ha registrado Argentina, el 7,9 % han sido importados, el 44,1 % son contactos estrechos de casos confirmados, el 32,1 % corresponden a la circulación comunitaria del coronavirus y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

15 MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Las autoridades sanitarias confirmaron 15 nuevas muertes respecto a la jornada de ayer, ocho de personas residentes en la ciudad de Buenos Aires, cinco en la provincia de Buenos Aires, una en Río Negro (sur) y una última en Córdoba (centro).

Chaco (norte), que suele aparecer en la columna de nuevas muertes, no tuvo ninguna este lunes, pero se mantiene en el tercer lugar de contagios totales en el país, con 757 positivos, tras nueve más que se produjeron en las últimas horas.

Se trata de uno de los pocos puntos aislados del país, además del AMBA, en los que la situación es vigilada más de cerca por el Gobierno.

Hoy, 17 de las 25 jurisdicciones administrativas argentinas no tuvieron casos de coronavirus.

Dos de las provincias, las norteñas Catamarca y Formosa, no han lamentado casos desde que la pandemia llegó a Argentina, y otras seis tienen menos de 15 casos.

PROTESTAS AISLADAS CONTRA LA CUARENTENA

El Ejecutivo del peronista Alberto Fernández decidió ampliar la cuarentena obligatoria hasta el próximo 7 de junio, y este lunes un grupo reducido de decenas de personas se manifestó en el centro de Buenos Aires para protestar contra el aislamiento social obligatorio, que se endureció a partir de hoy en la capital.

También en la localidad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires pero a centenares de kilómetros de la capital, hubo una protesta desde vehículos por parte de personas que quieren reiniciar sus actividades comerciales.

CIERRAN UNA VILLA EN EL SUR DEL AMBA

En una villa miseria llamada Villa Azul y situada entre los municipios de Quilmes y Avellaneda, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, un operativo llevado a cabo por el Gobierno de Fernández, la provincia de Buenos Aires y los municipios, cerró este lunes el barrio ante el aumento de contagios.

Según un comunicado del municipio de Quilmes, se dispuso el aislamiento comunitario estricto por el término de 15 días, tras los cuales habrá una evaluación sobre los resultados obtenidos.

Todas las personas de la villa son consideradas "contacto estrecho" de alguno de los casos de coronavirus confirmados y nadie podrá salir "salvo criterio sanitario".

Las autoridades proporcionarán "comida, elementos de limpieza, desinfección e higiene personal" a los vecinos, el Ministerio de Salud instalará dos módulos sanitarios dentro del barrio y habrá 100 agentes por turno desplazados en el lugar.