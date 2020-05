Con una caravana celebran el cumpleaños de un pequeño sobreviviente de un tiroteo en EE.UU.

Detalle del memorial por las víctimas del tiroteo en Walmart de El Paso, en el estado de Texas (EE.UU.). EFE/Luis Torres/Archivo

Washington, 25 may (EFE).- Una nutrida caravana de vehículos y motocicletas celebró el primer año de un pequeño que sobrevivió hace nueve meses a un tiroteo ocurrido en la ciudad estadounidense de El Paso, en la frontera con México, que causó 23 muertos, entre ellos los padres del menor, informaron este lunes medios locales.

Luciendo un traje de chaqueta y pantalón azul, charreteras doradas, capa y una corona, Paul Gilbert Anchondo vio desfilar numerosos motociclistas, vecinos y amigos de su familia que decidieron acompañarlo y lo llenaron de regalos por su aniversario.

Con apenas dos meses de nacido, este pequeño sobrevivió el 3 de agosto de 2019 al ataque perpetrado por un sujeto en el centro comercial Walmart de El Paso, que ha sido considerado por las autoridades como un crimen de odio de carácter racista contra la comunidad hispana.

La familia del menor, según la cadena estadounidense CNN, señaló en agosto pasado que el atacante apuntó hacia la madre del niño, identificada como Jordan Anchondo, y su padre, Andre Anchondo, se interpuso para protegerlos.

La mujer, que también fue alcanzada por los disparos, protegió con su cuerpo a su hijo. Paul fue cargado por la primera dama, Melania Trump, durante la visita que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo a El Paso poco después de la masacre.

El pasado 26 de abril, Guillermo "Memo" García, víctima del tiroteo, falleció tras casi nueve meses hospitalizado y elevó a 23 la cifra de muertos.

El Paso es una ciudad fronteriza con México con cerca de 700.000 habitantes, y, según datos del Censo, más del 80 % de la población es de origen hispano.

El 12 de febrero pasado, el presunto autor intelectual de este tiroteo, Patrick Crusius, se declaró "no culpable" de los 90 cargos federales presentados en su contra, que se negó a escuchar.

Días después de la masacre, el diario The Washington Post divulgó un documento en el que señalaba que el presunto autor del ataque confesó a la policía cuando fue detenido que su objetivo era matar a "mexicanos".