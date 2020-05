China continúa con su goteo de casos "importados" por coronavirus

Los delegados salen después de la segunda sesión plenaria del Congreso Nacional del Pueblo de China en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Pekín, 26 may (EFE).- China registró el lunes siete nuevos contagios por coronavirus, todos ellos "importados" del exterior, tras contabilizar once el domingo y tres el sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

De estos siete casos, cinco se registraron en la provincia septentrional de Mongolia Interior -la víspera se informó de diez en esa región autónoma china-, otro en la ciudad de Shanghái y el restante en la provincia de Fujian (sureste).

No se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas ni se contabilizaron nuevos casos sospechosos, según la comisión.

Además, las autoridades sanitarias chinas informaron de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se había dado de alta a nueve pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el gigante asiático es de 81, de los cuales siete se encuentran en estado grave.

El número total de decesos por la COVID-19 se sitúa en 4.634, entre los 82.992 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.277 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 743.188 contactos cercanos con infectados, de los cuales 5.616 continúan en observación, y de ellos cinco serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus.

En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 29 nuevos casos en este último parte, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias y bajo observación en 403.

En Hong Kong los casos se mantienen en 1.065 con cuatro muertes y en Taiwán se contabilizan un total de 441 casos y siete muertes.

Desde el pasado mes de marzo, China ha asistido a una considerable caída de la transmisión de nuevos casos del virus a nivel local, después de que drásticas medidas de prevención y limitación de movimientos ayudasen a controlar la pandemia en muchas partes del país.

Sin embargo, desde entonces ha visto cómo crecían los nuevos casos "importados" desde el exterior, la gran mayoría de ellos relacionados con chinos que regresan a su país desde otros severamente afectados por el nuevo coronavirus.