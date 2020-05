Chile busca un acuerdo nacional contra el COVID-19 con un plan social y económico

En la imagen, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó este lunes a todos los sectores políticos del país a sumarse a un acuerdo transversal para combatir la pandemia de coronavirus y aunar soluciones para promover una red de protección social, el empleo y la reactivación económica.

La propuesta del mandatario encuentra al país con 73.997 casos de coronavirus y 761 fallecidos, con un plan en marcha para entregar 2,5 millones de canastas a las familias más vulnerables que no pueden trabajar por las cuarentenas y no pueden comprar alimentos, y con la una perspectiva de una caída económica del -4,5 % para 2020 según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Estamos absolutamente convencidos que luchar por proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, por proteger los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, la sobrevivencia de las empresas y por prepararnos para que la reactivación de nuestra economía merece un gran acuerdo nacional", enfatizó el jefe de Estado.

El presidente delineó cinco ejes de acuerdo. En primer lugar, el combate contra el coronavirus y protección de la salud y la vida de los chilenos ante la pandemia.

En segundo lugar, una plan de protección social para proteger los ingresos de las familias chilenas y asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales.

El tercer punto constaría de un plan para proteger los empleos, los sueldos, los ingresos y las empresas y el cuarto de un plan de reactivación de la economía, con especial énfasis en la recuperación de la capacidad de crear empleos y oportunidades, mejorar los salarios y los ingresos, e incrementar la inversión y la productividad;

Finalmente, el quinto eje sería un marco fiscal para enfrentar con "sensibilidad social y responsabilidad fiscal las urgentes necesidades del presente y los exigentes desafíos del futuro".

"Queremos hacer un llamado a todos los sectores que quieran dialogar, que quieran colaborar y que quieran buscar acuerdos", dijo Piñera.

OPOSICIÓN VE CON BUENOS OJOS EL ACUERDO

Distintas voces de la oposición acogieron con agrado la propuesta del mandatario, que algunos calificaron como "indispensable" para afrontar la emergencia sanitaria que vive el país así como la crisis social y económica que está generando.

"Es indispensable, pero es importante recordar que un acuerdo significa que ambas partes ceden, es algo que no se pretende imponer la opinión de unos a otros de manera total. Un acuerdo significa un consenso y significa concesiones de ambas partes", dijo el senador socialista José Miguel Insulza (PS), según recogió el medio digital Emol.

El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, comentó en un video difundido en sus redes sociales que es muy importante que "el Gobierno se deje ayudar" y dijo "alegrarse" por el llamado hecho por Piñera.

Desde el Frente Amplio, la presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro, escribió en Twitter que llegar a un acuerdo "es urgente" y espera que el Gobierno tenga una "disposición genuina" y "empiece a considerar propuestas de la sociedad civil".