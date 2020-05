Astutos operadores de crudo saltan a los mares: Julian Lee

(Bloomberg) -- Las aguas de la terminal de almacenamiento de petróleo en la Bahía de Saldanha, en Sudáfrica, están muy transitadas últimamente. Una pequeña flota de petroleros cargados de crudo está en espera, cerca de las concurridas rutas marítimas que unen los océanos Atlántico y Pacífico. Su presencia, junto con otros núcleos similares de barcos en todo el mundo, será una fuente potencial de volatilidad de precios del petróleo en los próximos meses, a medida que la demanda mundial comienza a recuperarse en medio del mayor cese de producción en los 160 años de historia de la industria del petróleo.

Los barcos llenos de crudo se han visto obligados a anclar en las costas de EE.UU., China, Europa y otros lugares, ya que las refinerías han reducido el procesamiento y los tanques de almacenamiento en tierra se han llenado hasta su capacidad máxima. En todo el mundo, se están utilizando petroleros para almacenar crudo.

Las razones de la mayor parte de este costoso exceso de almacenamiento son obvias: la sobreoferta mundial. Pero también hay algo más en juego aquí, ya que algunos de los operadores de petróleo más inteligentes del mundo han llenado los petroleros para recurrir a ellos una vez que los precios del crudo comiencen a subir nuevamente.

Los suministros de petróleo en mar son enormes. Buques cisterna con suficiente crudo para satisfacer el 20% del consumo diario mundial estaban reunidos frente a la costa de California en abril sin ningún lugar a donde ir. La mayoría sigue ahí. En Durban, a 800 millas al este de la Bahía de Saldanha, seis petroleros gigantes de Suezmax, cada uno con aproximadamente 1 millón de barriles de crudo, llevan anclados hasta seis semanas. Más petroleros se han concentrado en la parte noroeste de África, alrededor de la entrada al mar Mediterráneo, después de que procesadores en España, el sur de Francia e Italia redujeran la producción o cerraran refinerías.

Los barcos que ahora se encuentran frente a la Bahía de Saldanha comenzaron a llegar a principios de abril y transportaban crudo de Nigeria, Angola y la República del Congo. A ellos se les han unido en las últimas dos semanas cuatro barcos más, cada uno de los cuales cargó un volumen similar de crudo en la costa del Golfo de Estados Unidos.

El área cerca del extremo sur de África siempre ha sido un lugar favorito para almacenar cargamentos de crudo de África Occidental a la espera de compradores en partes remotas del mundo. Es más seguro que en lugares más al norte, donde la piratería ha aumentado. También ofrece a los propietarios la opción de enviar cargamentos a Asia o Europa, dependiendo de dónde surjan las oportunidades más rentables.

Mantener petróleo en barcos es más costoso que almacenarlo en tierra, pero los propietarios pueden responder mucho más rápidamente a las oportunidades de venta.

Varios de los buques frente a Sudáfrica fueron fletados por compañías líderes en comercio de petróleo, tales como Vitol Group, la mayor operadora independiente del petróleo; Glencore Plc, a través de su filial ST Shipping; y Mecuria Energy Group Ltd., según datos recabados por Bloomberg. La presencia de estos operadores de renombre sugiere que no solo se trata de cargamentos que esperan a descargar en tanques congestionados, sino que también son partes visibles de las estrategias comerciales destinadas a aprovechar al máximo las primeras señales de recuperación de la demanda mundial de petróleo.

Como dije anteriormente, la presencia de muchos de estos petroleros se puede explicar por los tanques de almacenamiento en tierra a plena capacidad, operaciones de descarga más lentas y la reducción de la producción de refinería. Pero otros serán el resultado de las llamadas estrategias de contango, donde los operadores compran crudo barato en el mercado físico y venden contratos a plazo para obtener ganancias. Algunos probablemente solo están esperando que los precios suban lo suficiente como para que la carga sea rentable.

La eventual descarga de todos estos suministros flotantes tendrá una influencia significativa en el precio del petróleo. La reducción gradual de las enormes reservas en alta mar propiedad de las refinerías ayudará a mantener los precios controlados. Pero aquellas en poder de operadores astutos se venderán en el momento y el lugar que sea más rentable, y eso mantendrá la volatilidad de los precios.

Si esperaba una recuperación sin baches en los precios del crudo a medida que los trastornos iniciales por la pandemia de coronavirus se disipan, piense de nuevo.

Nota Original:World’s Smartest Oil Traders Have Taken to the Seas: Julian Lee

©2020 Bloomberg L.P.