Asfixiada por la pandemia, aerolínea LATAM pide acogerse a ley de bancarrota en EEUU

EnfoqueAsfixiada por la pandemia, aerolínea LATAM pide acogerse a ley de bancarrota en EEUUNueva York, 26 Mayo 2020 (AFP) - LATAM, la compañía aérea más grande de América Latina, se declaró en quiebra este martes en Estados Unidos, debido a la drástica caída de la actividad causada por la pandemia del nuevo coronavirus, anunció la empresa en un comunicado."El 26 de mayo de 2020, LATAM Airlines Group se presentó para reorganizarse bajo la protección del Capítulo 11" de la ley de quiebras de Estados Unidos, indicó el comunicado de Latam.La decisión de la compañía, que incluye a las filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, no tendrá un impacto inmediato en los vuelos de pasajeros o de carga, aclaró el comunicado.Antes de la pandemia, LATAM volaba a 145 destinos en 26 países y efectuaba alrededor de 1.400 vuelos diarios.Se trata de un nuevo golpe para el sector de la aviación comercial muy castigado por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha provocado el cierre de fronteras y el confinamiento de miles de millones de personas."Dado el impacto que la crisis generada por la covid-19 ha tenido en la industria de la aviación, LATAM se ha visto obligada a tomar una serie de decisiones extremadamente difíciles en los últimos meses", dijo el CEO de la compañía, Roberto Alvo, en un video."LATAM Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia entraron en una reorganización voluntaria bajo la protección del Capítulo 11 en los Estados Unidos", afirmó Alvo.El Capítulo 11 permite a una empresa que no está en condiciones de pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de los acreedores.El mes pasado, la compañía chileno-brasileña dijo que había reducido sus operaciones en un 95% debido a la crisis sanitaria global y a principios de mayo anunció cientos de despidos."El proceso de reorganización financiera del Capítulo 11 de los Estados Unidos ofrece una oportunidad clara y guiada para trabajar con nuestros acreedores y otras partes interesadas para reducir nuestra deuda", dijo el presidente de la compañía en el comunicado.Permite además "abordar los desafíos comerciales que nosotros, como otros en nuestra industria, enfrentamos", agregó Alvo. - El caso de Avianca - El anuncio de Latam llega dos semanas después de que la colombiana Avianca, la segunda aerolínea de América Latina, solicitase también acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos para reorganizar su deuda "debido al impacto imprevisible de la pandemia" en sus negocios.Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las aerolíneas latinoamericanas perderán 15.000 millones de dólares en ingresos este año, en la peor crisis en la historia del sector.El viernes, el responsable de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, dijo que la región se convirtió en "un nuevo epicentro de la enfermedad", en particular Brasil, el sexto país del mundo con más muertos por el coronavirus (23.473) y el segundo con más casos confirmados (374.898), solo por detrás de Estados Unidos.En total, América Latina y el Caribe registran unos 41.000 muertos por la pandemia, con unos 766.000 casos declarados, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.bur-kaf/amj/zm-mar -------------------------------------------------------------