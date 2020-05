Asamblea Popular apoya ley de seguridad, mientras Hong Kong prepara protestas

EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 26 may (EFE).- La ley de seguridad nacional para Hong Kong recibió hoy el respaldo del órgano rector de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china, antes de ser aprobada por su plenario de clausura este jueves, mientras en Hong Kong el movimiento prodemocrático ha convocado nuevas protestas para mañana.

El Presídium de la ANP decidió elevar para su debate y aprobación varios asuntos abordados en el segundo plenario de la asamblea del lunes, entre ellas el borrador del primer Código Civil del país y el de una ley para "salvaguardar la seguridad nacional" y "establecer y mejorar el sistema legal" en Hong Kong.

El borrador de la ley hongkonesa recibió el "respaldo unánime" de los delegados de la ANP, el principal órgano legislativo chino, según la agencia estatal Xinhua, que afirmó que "todos se mostraron de acuerdo" en que se trata de "una propuesta legislativa de alta calidad".

CARRIE LAM: LA LEY NO DEBILITARÁ LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD

En su primera comparecencia pública desde que Pekín anunció que la ANP aprobaría una ley de seguridad para la excolonia británica, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendió la iniciativa y aseguró que "no debilitará el alto grado de autonomía de la ciudad y que no se pisotearán los derechos y libertades de sus residentes".

Pekín avanzó que la ley tendrá como objetivo prohibir "cualquier acto de traición, secesión, sedición o subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras".

"En los últimos veintitrés años (desde el regreso de Hong Kong a China), siempre que la gente se ha preocupado por la libertad de expresión y de protesta hemos demostrado que defendemos y preservamos esos valores", afirmó Lam y dijo que debe entenderse por qué en este momento se necesita esa legislación.

También negó que Pekín esté saltándose los mecanismos legislativos de la ciudad para promulgar la ley y resaltó que esa acusación "ignora completamente" la relación constitucional entre la ciudad semiautónoma y el Gobierno central.

ACTIVISTAS PREVÉN NUEVAS PROTESTAS Y CORTAR CALLES

El movimiento prodemocrático de Hong Kong considera que la ley de seguridad podría tener consecuencias de gran alcance para la autonomía de la ciudad, regida por el modelo "un país, dos sistemas", que confiere el mando a las autoridades locales en diversas cuestiones como inmigración o política monetaria.

Varias organizaciones civiles han condenado la medida que planea Pekín por considerar que limitará las libertades de los hongkoneses al utilizar la legislación "términos vagos" usados frecuentemente por el Gobierno chino para frenar a la disidencia.

También activistas del movimiento prodemocrático han expresado que la ley no respeta las libertades garantizadas al antiguo enclave y que su aprobación supondría acabar con el citado principio rector de su encaje en China.

Los activistas hongkoneses han convocado para mañana, miércoles, una concentración en las inmediaciones del Consejo Legislativo (Parlamento local) y prevén cortar el tráfico, mientras los legisladores deliberen sobre otra controvertida ley local para penalizar la falta de respeto al himno nacional chino.

Los alrededores de la sede legislativa de Hong Kong se encuentran ya acordonados y está previsto que se desplieguen hasta 3.000 policías.

Los profesores han avisado a los estudiantes para que no acudan a clase, según comprobó Efe, ya que los promotores de la protesta llaman en las redes sociales a cortar el tráfico en las principales vías de la ciudad desde la madrugada.

Ya el pasado domingo miles de personas protestaron en las calles contra la ley y cortaron con barricadas varias avenidas, lo que llevó a enfrentamientos con la Policía, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y detuvo al menos a 180 personas.

PEKÍN CONSIDERA "ILEGALES Y VIOLENTAS" LAS PROTESTAS

La Oficina de Enlace -órgano oficial que representa a Pekín en Hong Kong- consideró hoy "ilegales y violentas" las protestas del domingo.

"Los manifestantes bloquearon carreteras, destrozaron instalaciones públicas, prendieron fuego y golpearon a personas inocentes, poniendo en peligro la vida de la gente y sus propiedades, así como la seguridad nacional", indicó la Oficina en un comunicado.

Son, a su juicio, "actos violentos e ilegales que no pueden ser tolerados en ninguna sociedad civilizada", por lo que reiteró su "firme apoyo" a la Policía local para que lleve a los presuntos infractores ante los tribunales.

"Los actos desenfrenados de estos alborotadores revelan su alianza con fuerzas extranjeras, a fin de crear terror e incitar a la independencia de Hong Kong... Están tratando de destruir a la sociedad hongkonesa", aseguró.

NUEVO CÓDIGO CIVIL PROTEGERÁ LA PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

Entretanto, hoy se conoció que China consagrará por primera vez los derechos individuales a la privacidad y a la protección de datos personales en el primer Código Civil del país que estudia estos días la ANP, según los detalles del borrador publicados por la agencia Xinhua.

Se trata de un paso importante en un país donde el cada vez mayor avance de las tecnologías de tratamiento de los datos de sus 1.400 millones de habitantes entraña mayores riesgos para su privacidad.

De acuerdo con el borrador que se estudia en la Asamblea, una persona tiene "derecho a la privacidad y a la protección de su información personal".

Las empresas que almacenan datos deberán proteger la información y no podrán reenviarlos o comerciar con ellos sin consentimiento expreso, conforme al apartado dedicado a esa cuestión del nuevo Código Civil.

La norma deberá ser desarrollada posteriormente a través de legislación específica y se limita a la protección de datos, pero no a la generalizada y cada vez mayor vigilancia y control personal a través de internet, red que en China está completamente controlada por el Gobierno.

Tampoco se habla de los derechos de privacidad frente a las cámaras de videovigilancia o los dispositivos de reconocimiento facial cada vez más presentes en el gigante asiático.

Javier García