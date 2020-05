Alemania ofrece a Lufthansa histórico rescate de US$9.800M

(Bloomberg) -- Alemania ofrecerá a Deutsche Lufthansa un rescate de 9.800 millones de euros (US$9.800 millones), que empuja al estado nuevamente al corazón de una empresa privatizada hace dos décadas.

El paquete de ayuda implica tomar una participación inicial del 20% que podría aumentar al 25% más una acción en caso de una adquisición hostil, según un comunicado este lunes.

El plan, que requiere la aprobación de la Unión Europea y seguramente será desafiado por aerolíneas rivales como Ryanair Holdings, otorga a los funcionarios alemanes un veto efectivo sobre la estrategia de la compañía.

Si bien el consejo de administración de Lufthansa aceptó la oferta, el consejo de supervisión de la compañía debatirá y votará sobre el paquete antes de solicitar a los accionistas que hagan lo mismo en una junta general extraordinaria.

La aerolínea más grande de Europa advirtió la semana pasada que requería asistencia “urgente” después de que las consecuencias del coronavirus afectaron a la mayor parte de su flota.

