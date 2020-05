Suben a 3.950 los contagios de COVID-19 en Honduras y extienden el toque de queda

El departamento de Francisco Morazán, en el centro de Honduras y donde se localiza Tegucigalpa, registra 56 nuevos contagios; Choluteca (6); Comayagua (4); Yoro (3); Ocotepeque (1) e Intibucá (1). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 24 may (EFE).- Las autoridades de Honduras confirmaron este domingo 207 nuevos contagios de coronavirus, lo que eleva a 3.950 casos positivos, y extendieron hasta el 31 de mayo el toque de queda que rige desde mediados de marzo, como medida para frenar la pandemia.

Este día se realizaron 667 pruebas, de las cuales 207 personas resultaron positivas en coronavirus, indicó el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, en cadena de televisión y radio.

Agregó que 136 de los 207 nuevos casos se reportan en el departamento de Cortés, en el norte del país, la región más afectada.

El departamento de Francisco Morazán, en el centro de Honduras y donde se localiza Tegucigalpa, registra 56 nuevos contagios; Choluteca (6); Comayagua (4); Yoro (3); Ocotepeque (1) e Intibucá (1).

Del total de casos positivos, añadió Contreras, 427 permanecen hospitalizados, 381 de ellos en "condición de salud estable", 26 grave y 20 en la unidad de cuidados intensivos.

El resto no presentan complicaciones y se encuentran siendo monitoreados por el personal de la Región Sanitaria, enfatizó.

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron hoy seis fallecimientos más por coronavirus, cinco de ellos en Cortés y otro en Francisco Morazán, lo que eleva a 180 el total de muertes en el país centroamericano, que hoy extendió la alerta roja hasta el próximo 31 de mayo a causa de la mortal enfermedad.

EXTIENDEN ALERTA ROJA

La medida fue ampliada hasta ese domingo en los 18 departamentos de Honduras a solicitud de la Secretaría (ministerio) de Salud, indicó el organismo estatal.

La ampliación entró en vigor a las 19.00 horas locales de hoy (01:00 GMT) y ha sido adoptada como parte de las medidas de contención para evitar la propagación de coronavirus, añadió.

El Sinager indicó también que el objetivo de la alerta roja es facultar al Gobierno central y a las administraciones locales para que ejecuten acciones de contención de propagación del virus, especialmente en los departamentos que registran casos confirmados.

La institución hondureña le recordó a la población que está prohibido realizar eventos en centros de trabajo tanto públicos como privados que impliquen la concentración de más de 50 personas.

TOQUE DE QUEDA UNA SEMANA MÁS

El Gobierno de Honduras también extendió hoy hasta el 31 de mayo el toque de queda que rige desde mediados de marzo, medida que restringe la circulación de personas a un dígito para que puedan hacer compras en supermercados, farmacias, ferreterías, gasolineras y trámites en bancos.

Las personas con los documentos cuyo dígito finalice en 6, 7, 8, 9 y 0, podrán salir del 25 al 29 de mayo a los diferentes establecimientos autorizados. El sábado y domingo no circula nadie, solamente personal autorizado.

Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, tienen prioridad en los supermercados y farmacias, en un horario de las 07.00 a las 09.00 (de las 13.00 a las 15.00 GMT), mientras que a los bancos podrán acudir de las 09.00 a las 10.00 horas (de las 15.00 a las 16.00 GMT).

Los establecimientos autorizados deben cumplir con las medidas de bioseguridad, mientras que los clientes deberán, obligatoriamente, llevar mascarilla, guardar una distancia de un metro y medio en las filas, y permitir un control de temperatura.