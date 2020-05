Saprissa sigue firme en el liderato y Herediano pierde terreno en Costa Rica

En la imagen, otra celebración de los jugadores del Deportivo Saprissa. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

San José, 24 may. (EFE).- El Saprissa se afianzó este fin de semana como líder del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica, seguido por un Alajuelense que se mantiene sólido, mientras que el vigente campeón Herediano cedió más terreno en la tercera plaza este domingo.

Con una victoria por 2-4 en su visita del sábado al Santos, el Saprissa, del entrenador Walter Centeno, se consolidó en el liderato con 39 puntos tras 17 jornadas disputadas.

Un autogol de Albin Beneth, y anotaciones de Christian Bolaños, de Johan Venegas y del argentino Mariano Torres, le permitieron al Saprissa continuar con su paso firme en el torneo que se reanudó esta semana sin público y bajo un extenso protocolo sanitario en el marco de la pandemia del COVID-19.

El Saprissa ganaba por 0-2, pero el Santos reaccionó para igualar el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo el 'monstruo morado' consiguió dos goles más para certificar una victoria fundamental.

El escolta Alajuelense, que es segundo con 35 puntos, continúa también con buen ritmo al mando del entrenador argentino Andrés Carevic y el sábado se impuso por 3-0 al San Carlos del técnico colombiano Carlos Restrepo.

Dos goles del ariete Jonathan Moya y uno del veloz Allen Guevara, condujeron al Alajuelense al triunfo para afianzarse en la segunda casilla y mantenerse en la pelea por el liderato a la espera de un traspié del Saprissa.

Con 5 jornadas por disputar en la fase de clasificación, el Saprissa (39) y el Alajuelense (35) parece que no tendrán problemas para conseguir dos de los cuatro cupos a las semifinales.

La lucha por los otros dos boletos la tienen el Herediano (27), el Jicaral (26), Guadalupe (25) y Caartaginés (25).

El vigente campeón Herediano, del entrenador argentino José Giacone, cedió más terreno este domingo con su empate sin goles en casa frente al Guadalupe, aunque Jicaral no lo pudo aprovechar, pues empató 1-1 como local ante el Grecia.

El que sí aprovecho fue el Cartaginés, que al mando del técnico Hernán Medford se volvió a meter en la pelea con una victoria vital en su visita al Pérez Zeledón con un solitario gol de penalti de José Sosa.

La jornada se completó con el empate 3-3 entre Limón y Universitarios, dos equipos que están en la lucha por no descender.