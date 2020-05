RESUMEN -Asesor de Boris Johnson descarta renuncia pese a críticas por viaje durante cuarentena

* Asesor de Johnson rechaza llamados a que renuncie

* Se le acusa de burlar las reglas

* Johnson es criticado por defender a su colaborador

Por Estelle Shirbon y Elizabeth Piper

LONDRES, 25 mayo (Reuters) - El asesor más cercano del primer ministro británico Boris Johnson se negó a renunciar el lunes, diciendo que no había hecho nada malo al conducir 400 kilómetros desde Londres para conseguir cuidado para su hijos cuando a los británicos se les dijo que se quedaran en casa para luchar contra el COVID-19.

Dominic Cummings se ha enfrentado a llamados de legisladores, obispos de la Iglesia de Inglaterra, policías y científicos para que renuncie por su viaje al condado de Durham, en el norte de Inglaterra, que según ellos ha dañado la confianza de los ciudadanos en los mensajes de salud pública.

"Hice lo que creí que era correcto", dijo Cummings durante una extraordinaria reunión televisada en la rosaleda del 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro.

"No, no he ofrecido renunciar. No lo he considerado", dijo Cummings.

La decisión de Johnson de apoyar a un hombre del que depende como su principal estratega ha llevado a que se cuestione su criterio, pues los críticos dicen que el episodio apunta a que las reglas normales no se aplican a las personas con un cargo.

"Lamento la confusión, la ira y el dolor que la gente siente (...) Por eso quería que la gente entendiera exactamente lo que había pasado", dijo Johnson en una conferencia de prensa posterior. "No creo que nadie en el Número 10 (de Downing Street) haya hecho nada para socavar nuestro mensaje."

Sin embargo, eso fue precisamente lo que científicos y expertos en salud pública dijeron que ambos habían hecho.

"Boris Johnson ha echado por tierra todos los consejos que hemos dado sobre cómo crear confianza y asegurar el cumplimiento de las medidas necesarias para controlar COVID-19", dijo Stephen Reicher, un científico especialista en comportamiento que forma parte de un comité asesor, en Twitter.

Con una cifra de muertos de alrededor de 43.000, Gran Bretaña es el país más afectado de Europa y el gobierno ya había estado bajo presión por su manejo de la pandemia antes de que la noticia de Cummings saliera a la luz el viernes.

Con un creciente número de legisladores de su propio partido conservador desafiando a Cummings a renunciar, Johnson pidió a su consejero de confianza, que normalmente se queda entre bastidores, que diera explicaciones en público.

La polémica destacó la importancia de Cummings para Johnson, a quien ayudó a asegurar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en un referéndum en 2016 y más tarde a ganar una elección.

Cummings dijo que emprendió el viaje después de saber que Johnson había dado positivo al nuevo coronavirus. Su esposa ya estaba enferma y temía que si él también se contagiaba no habría quien cuidara a su hijo.

Agregó que decidió que debían ir y quedarse en una cabaña aislada en la granja de su padre para que su sobrina de 17 años pudiera cuidar de su hijo si era necesario. Cummings se enfermó mientras estaba allí, al igual que su hijo que estuvo brevemente en el hospital.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)